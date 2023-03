Mientras salía de testigo en allanamiento, encañonaron y asaltaron a su familia

Un tremendo hecho de violencia ocurrió a metros del Hospital San Martín de Paraná. Personal policial se encontraba a realizando un allanamiento cuando delincuentes a pocos metros maniataron a una familia y a punta de pistola les robaron dinero y celulares.El hecho ocurrió en calle Pascual Palma a metros de calle Carbó. Un hombre que estaba en el lugar, Gonzalo, detalló a Elonce que “la policía me pidió que salga de testigo en un allanamiento, accedí y a los pocos minutos me llamó mi cuñado diciendo q”.Cabe destacar que el hecho estuvo protagonizado por una banda de delincuentes, entre los que había un sujeto con antecedentes, que esta mañana llevó a cabo una tremenda seguidilla de robos en la capital entrerriana, que incluyó una balacera en la que hirieron a un comerciante, una huida por los techos y el asalto a otra familia, en el que encañonaron a un hombre que tenía en brazos a su pequeña hija; el robo de un auto y finalmente, fueron perseguidos por la policía para ser detenidos, conocer Elonce.Afortunadamente, mi sobrino de cuatro años estaba durmiendo y no vio nada”, expresó Gonzalo al asegurar que “fue horrible, estaba toda la familia ah픓Rápidamente fuimos a la casa de mi hermana, que quedaba a pocos metros del lugar donde concurría el allanamiento, y los delincuentes habían ingresado a su vivienda por el fondo y los encañonaron y les robaron todo”, reveló el hombre. Al detallar que “ingresamos por la casa de mi y fue todo horrible”.“Eran tres personas que hicieron todo eso y huyeron, no sabemos cómo llegaron hasta ahí, luego de hacer todo el hecho salieron por la puerta del frente”, detalló el hombre al asegurar que los delincuentes encañaron a toda su familia, les robaron dinero y celulares y huyeron.En este sentido, valoró: “Fue horrible, mis padres se quedaron muy asustados y están preguntando todo el tiempo, están asustadísimos”