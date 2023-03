La moto de otra enfermera fue robada del estacionamiento en hospital en Paraná

"Impotencia"

Paraná Empleados de hospital de Paraná reclamaron más seguridad en el estacionamiento

; el hecho de inseguridad se registró este martes poco después del mediodía y, según coincidieron los trabajadores del nosocomio,“El martes 28 ingresé a mi lugar de trabajo a las 5.40, dejé la moto en el espacio que nos autorizaron para ingresarlas y no le coloqué la linga porque no me percaté que no la tenía en la baulera;”, repasó la damnificada a. “A la moto la robaron a las 12.45, pero si yo salía 15 minutos antes me cruzaba con el chorro y no sé qué podría haber pasado”, alertó Andrea Berón.La enfermera contó que “dio aviso al policía de adicional, que es el que controla los registros de las cámaras de seguridad y el que debe estar atento; y también alertó a Dirección del hospital, pero la respuesta fue que haga la denuncia en la comisaría segunda”.“Tiene un espejo del lado izquierdo y no tiene ni un rayón porque, si bien es modelo 2019, solo la uso para venir a trabajar y está impecable”, especificó la enfermera al confirmar que, en éstos ocho años en los que presta servicio en el San Roque, nunca había sido víctima de un hecho de inseguridad de estas características.porque, según se ve en los videos, el chorro entra, hace un relevamiento, vuelve, rompe la moto, sale y vuelve a entrar para robarla y chocar otras motos”, fundamentó Berón al remarcar:Según indicó la enfermera,. “Tiene el mismo modus operandi: entra, registra y sale”, acotó al respecto.Y agregó: “La impotencia es porque uno viene a trabajar y si es algún familiar de uno de los niños internados, que no se olvide que nosotros le salvamos la vida a esos chicos que llegan en muy malas condiciones”.. “Mi moto sale 390.000 pesos y hoy en día es imposible volver a comprarme otra. Además, por el seguro apenas me dan 100.000 pesos porque la mía era modelo 19”, lamentó la trabajadora.En la oportunidad, compañeras de trabajo de Berón reclamaron por. De hecho, denunciaron que esta mañana habían robado el casco de moto.