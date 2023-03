Supermercado baleado y amenaza a Messi: imágenes y testimonio de vecina

Un supermercado que pertenece a la familia paterna de Antonela Roccuzzo, la esposa del astro futbolístico Lionel Messi, fue baleado esta madrugada en la ciudad santafesina de Rosario por delincuentes que además dejaron una nota intimidatoria para el capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar, informaron fuentes judiciales y policiales.El hecho ocurrió minutos antes de las 3 de esta madrugada en el local llamado "Único", ubicado al 2500 de la calle Lavalle, donde se efectuaron al menos 14 disparos y se halló el mensaje que dice: "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar".registró en horas del mediodía de este jueves cómo se trabajaba en lugar cambiando lo vidrios del frente, donde dieron los impactos, al tiempo que policías custodiaban el lugar.Si bien la situación llamó la atención, son hechos de violencia que vienen sucediéndose en dicha ciudad desde hace tiempo. Incluso, a 10 cuadras de allí, en horas de la tarde-noche del miércoles ejecutaron a una persona.El fiscal de la causa, Federico Rébola, confirmó a este medio queque podrían aportar datos claves para establecer la identidad de los atacantes.Una vecina del barrio contó aque hace dos años que vive allí y que desde entonces nunca había ocurrido algo de esta magnitud.Reconoció que “andás por la calle o entrás a los negocios con miedo porque no sabés en qué momento pueden pasar estas cosas. Estamos muy preocupados. Tenñes que cuidarte de que no te tiroteen o te roben. Hay ciertos horarios en los que la gente se mete adentro y no sale más. Hay horarios pico de hacer compras y después ya te metés en tu casa”, describió.Acotó que “en mi zona hay muchos mayoristas. Cierran a las 16 y después ya no salís más. Mi nena va a la escuela y tenés que espiar a los chicos, controlar cuando vienen y estar en comunicación para saber a dónde están o cuándo llegan. Es una linda ciudad y es muy triste lo que pasa en Rosario”, completó.