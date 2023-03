Nota amenazante para Messi: 14 disparos en supermercado de la familia Roccuzzo

Policiales Balearon supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo y dejaron un mensaje

Un supermercado que pertenece a la familia paterna de Antonela Roccuzzo, la esposa del astro futbolístico Lionel Messi, fue baleado esta madrugada en la ciudad santafesina de Rosario por delincuentes que además dejaron una nota intimidatoria para el capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar, informaron fuentes judiciales y policiales.El hecho ocurrió minutos antes de las 3 de esta madrugada en el local llamado "Único", ubicado al 2500 de la calle Lavalle, donde se efectuaron al menos 14 disparos y se halló el mensaje que dice: "".La nota estaba escrita sobre elEl propio intendente Pablo Javkin se acercó al supermercado atacado y aseguró a la prensa que habló con el gobernador Omar Perotti y con el ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, quienes, según anunció, estaban yendo también al lugar.“Yo no tengo armas, no tengo quien me cuide, camino por la ciudad como cualquier otro vecino.. Está muy claro que es muy fácil para cualquier banda generar este hecho, es una pavada hacerlo”, dijo el intendente.El caso es investigado por el fiscal de la unidad de Balaceras, Federico Rébola, quien se acercó al lugar y solicitó la intervención de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que ya se encontraba trabajando en la pesquisa junto a los peritos.Fuentes judiciales indicaron que, según primeros indicios recabados, los autores del ataque fueron dos personas, hasta el momento no identificadas, que se desplazaban a bordo de una motocicleta, cuyas características se preservan para la investigación.Según las mismas fuentes, cuando los delincuentes detuvieron su marcha, uno de ellos descendió y efectuó disparos de arma de fuego hacia el frente del lugar, para luego darse a la fuga.La fiscalía informó que "" y "se recogieron", mientras que la nota manuscrita dirigida a Messi, fue enviada a peritar al igual que el material balístico."Se dispuso la comisión de gabinete criminalístico para preservación y relevamiento de la escena del hecho, inspección ocular, croquis demostrativo, vistas fotográfica, relevamiento de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas en el lugar y zona de influencia, levantamiento de rastros, toma de testimonios a vecinos del lugar y personas que puedan aportar datos a la investigación", agrega el reporte de la fiscalía.