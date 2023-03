Bajaron a un hombre de un auto y lo ejecutaron de varios balazos

?#URGENTE | Asesinaron a un hombre en Amenabar y Barra, zona oeste de la ciudad de Rosario.



?Un vehículo bajó a un hombre con barbijo en su rostro y sin mediar palabras, le efectuaron varios disparos.



??"Escuchamos entre 6 y 7 tiros", comentan los vecinos. pic.twitter.com/5kGxsId4pT — Telenoche Rosario (@telenocheRos) March 1, 2023

La violencia Rosario no cesa y en las últimas horas un hombre fue llevado en auto al barrio Urquiza, en la zona oeste de dicha ciudad, donde lo hicieron descender y lo ejecutaron a balazos y se convirtió en la víctima número 58 en lo que va del año.Según informó La Capital, testigos del hecho señalaron que el crimen ocurrió minutos antes de las 20 del miércoles en el cruce de Barra y Amenábar, mientras que los vecinos afirmaron que la víctima no vivía en el barrio.En tanto, según los primeros testimonios, el auto estacionó y rápidamente hicieron bajar a un individuo, al cual le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga."Fueron seis o siete tiros, seguro", dijo un vecino en diálogo con El Tres, quien añadió que otras personas del barrio aseguraron que al hombre asesinado "lo bajaron de un auto y lo boletearon ahí nomás, sin decir una palabra".Además, indicó: "No es de acá, nadie lo conoce del barrio. Lo trajeron de otro lado".Los efectivos policiales de investigaciones trabajaron en el lugar del hecho buscando pistas que pudieran conducir a los culpables del asesinato.