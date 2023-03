Mató a sus padres, fue condenado y dice que "duerme bárbaro todas las noches"

Un joven de 27 años fue condenado este martes a prisión perpetua por el asesinato de sus padres, cometido el 22 de septiembre de 2019 en la localidad misionera de Comandante Andresito.Se trata de Alejandro Daniel Kirschner, quien fue encontrado culpable del “doble homicidio agravado por el vínculo y uso de arma de fuego” de su papá, Hilario Kirschner, y de su madre, Mirta Sachser.El parricidio ocurrió entre la tarde del 21 y la madrugada del 22 de septiembre de 2019, en la chacra ubicada en el kilómetro 9 de Comandante Andresito, al norte de la provincia de Misiones.Allí, el matrimonio fue encontrado asesinado a balazos, mientras que el ahora condenado sostuvo que él halló a las víctimas ya muertas cuando volvió a su casa.Antes de escuchar la sentencia, Kirchsner habló ante los jueces y se declaró inocente. “Jamás sería capaz de hacer algo así. Yo consumo (drogas), pero jamás le haría algo a mis padres. No tenía necesidad económica para hacerlo”, manifestó.Y agregó: “Soy inocente, no debo nada, puedo dormir tranquilo en las noches por más que tenga una carga pesada. Algunos dicen que soy frío, pero jamás se acercaron a preguntarme cómo me sentía o qué había pasado”.El fallo del Tribunal Penal 1 de Eldorado, integrado por los jueces Atilio León, Liliana Komizarski y Oscar Fava Gallardo, coincidió con el pedido del fiscal Federico Rodríguez.En su alegato, el fiscal sostuvo que “los padres intentaron ayudarlo, pero la situación fue cada vez más grave”, y que “el acusado mostró una total impiedad respecto a ellos, estaba destruyendo a la familia y no tuvo piedad en hacerla trizas”. Fuente: El Territorio