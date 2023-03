Adolescente murió electrocutado al buscar una pelota en la casa de un vecino

Un adolescente de 15 años murió electrocutado cuando fue a buscar su pelota a la casa de un vecino. El hecho sucedió en la provincia de Neuquén.Estaba jugando al fútbol con unos amigos en la calle, precisamente en el barrio 50 Viviendas, en la ciudad de Zapala, y en eso el balón cruzó la medianera de una vivienda.José María Álvarez quiso recuperarla, pero no lo logró: mientras intentaba treparse por la pared, tocó unos cables que le dieron un choque eléctrico. Un grupo de médicos lo asistieron, quisieron reanimarlo, pero el chico perdió la vida.La casa en la que cayó la pelota estaba cerrada con candado y no había nadie. Por tal motivo, no pidió la pelota, sino que intentó trepar por la pared.Debido a la muerte del joven en Neuquén, el vicedirector del colegio en el que estudiaba, EPET N°11 de Zapala , pidió un mayor control en las conexiones eléctricas.