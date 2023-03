Vecinos rescataron a mujer mayor que quedó atrapada en el incendio de su casa

Un dramático episodio vivió una mujer, sus familiares y sus vecinos de la zona oeste de Rosario este martes, cuando desconocidos prendieron fuego una casa y hubo que improvisar un rápido rescate ante el avance del incendio, en plena madrugada. No descartan que se trate de una modalidad de robo.



El hecho sucedió en calle Gálvez al 5900, donde vive Antonia, una jubilada de 72 años. Según testigos, atacantes tiraron una bomba molotov contra un auto estacionado en el frente del domicilio y las llamas ganaron primero el frente y luego el interior de la vivienda, favorecidas por revestimientos de madera.



Alertados por los gritos de la mujer, que fue hasta la parte trasera pero quedó encerrada por una reja sin poder salir al patio, intervinieron vecinos, en su mayoría jóvenes, para acceder al inmueble y poder sacar a la mujer, informó El Tres .



Para ello, como no pudieron abrir una puerta de un pasillo lateral, ingresaron por un terreno lindero y tumbaron a patadas y mazazos un tapial. Luego tuvieron que hacer lo mismo con la reja, mientras el fuego ya asomaba por la ventana a pocos centímetros.



“Por suerte ella estaba durmiendo en el sillón, porque si estaba en la pieza no hubiera podido salir”, contó su nieto al móvil de Telenoche. “Mi mejor amigo la mojaba y le dio una remera para que se tapara”, relató en relación a esos segundos dramáticos y contrarreloj.



“Da mucha impotencia y bronca”, agregó el joven sobre el ataque “contra una buena persona que no hizo nada”, aunque algunos vecinos deslizaron que podría tratarse de una nueva y temeraria modalidad delictiva: prender fuego para que los moradores salgan y entrar así a robar.