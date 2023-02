Maniataron y acuchillaron a joven hipoacúsica porque no entendía a los ladrones

Una joven de 25 años con hipoacusia fue apuñalada en un brazo y maniatada por delincuentes que ingresaron a robar en su vivienda de la localidad bonaerense de Cañuelas y que la atacaron porque la víctima no les entendía lo que le exigían por su discapacidad, informaron hoy fuentes policiales.



El hecho se registró el lunes a la madrugada cuando tres asaltantes ingresaron a una finca ubicada en la intersección de calles San Martín y Verne del barrio Santa Rosa, en la mencionada localidad del sur del conurbano bonaerense.





Allí, se encontraba durmiendo Agustina, una joven de 25 años con hipoacusia, quien se despertó luego de advertir un comportamiento inusual de sus mascotas. Al bajar hacia el comedor de la casa, se encontró con tres delincuentes armados que le exigieron dinero.



Sin embargo, la joven no logró comprender las demandas de los asaltantes, quienes la ataron, comenzaron a golpearla en distintas partes del cuerpo, la apuñalaron en su brazo izquierdo y finalmente huyeron con dinero y otros objetos de valor.



Tras liberarse, la joven salió de la vivienda pidiendo ayuda a los vecinos de la zona, que llamaron al 911.

Como consecuencia de sus heridas, la joven fue internada en el Hospital Cuenca Alta y hasta este mediodía se encontraba estable con una "herida cortopunzante en el brazo izquierdo, un traumatismo en la cara y escoriaciones múltiples", según indicaron las fuentes.



Al respecto, Adriana, madre de la víctima del robo, relató a los medios que su hija “jamás escuchó lo que le decían los ladrones porque no tenía puesto el implante”.



“Quizás eso los hizo poner peor a ellos. Después ellos subieron a los dormitorios y destrozaron todo. Se llevaron el televisor y a ella la ataron. Estuvieron como 3 horas. Le pegaban cachetazos, le hicieron varias cortadas y hasta le clavaron un cuchillo en el brazo”, relató la mujer en declaraciones a la prensa.



“Estamos viviendo acá hace dos años. Ahora se nos complicó la existencia con todo esto. Fue toda una sorpresa. Creemos que cuando vieron que no había ningún auto en la galería, creyeron que no había nadie y se mandaron”, manifestó Adriana.

Interviene en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Cañuelas, a cargo de Norma Pippo.