Fuerte choque en Avenida Uranga de Paraná: una docente fue hospitalizada

Unatras un accidente de tránsito ocurrido en Avenida Uranga de la capital entrerriana.Una camioneta Chevrolet colisionó contra la parte trasera de un Peugeot. Aseguran que lo que ocasionó el siniestro fueronDe acuerdo a lo señalado por testigos, la docente que iba al mando del auto habría frenado cuando se le atravesaron los animales, pero la mujer que conducía el otro rodado no habría alcanzado a realizar lo mismo, por lo cual se produjo el impacto.A raíz del accidente sucedido en horas de la mañana de este martes, se cortó el tránsito en la zona en el sentido este-oeste, es decir en el ingreso a la capital entrerriana. La conductora del Peugeot fue derivada al hospital San Martín para ser revisada por personal de salud aunque, en principio, las“Los perros sueltos en la calle son un desastre. Paso normalmente por acá y no los había visto. Dicen que andaban dos y volvían a cruzar otra vez”, relató el tío de la herida en declaraciones aEnseguida reconoció: “”.Por su parte, el padre de la docente expresó: “Ella iba a trabajar. Estaba shockeada. Traté de tranquilizarla. Tengo mucho tiempo de ruta, por lo que sé cómo está el tránsito. Mi hija es muy precavida, por lo que no creo que haya transitado a mucha velocidad”, completó.