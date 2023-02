Paranaense baleada en plaza aguarda ser operada: "Da temor volver a entrenar"

Se recupera la joven, Agustina Forni, que resultó herida por una bala perdida, calibre 22, en plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná. Este lunes, la víctima debió realizar una consulta médica para saber si estaba en condiciones de ser operada y que le extraigan el proyectil. En diálogo con, Forni contó cómo atraviesa la situación y las complicaciones que sufre producto del balazo.

Dificultades de movilidad

Miedo de volver a entrenar

Cabe destacar que bala le impactó en el brazo, entre el codo y la mano, le perforó la parte externa del brazo y el proyectil quedó alojado en la zona de la muñeca. “Desde ese momento siento mucho dolor en toda la zona de la muñeca”, reveló la joven al asegurar que “en la consulta médica, me dijeron que debo esperar para poder hacerme la cirugía y de esa manera retirar la bala”.Forni mencionó que tras el balazo tiene problemas de movilidad: no puede mover los dedos con normalidad y perdió un poco la sensibilidad. “Me preocupa que me queden secuelas y no poder desenvolverme como lo hago habitualmente”, expresó al tiempo que agregó que en este momento está con licencia médica y no concurre al trabajo y no puede conducir.Además, señaló que luego de la operación deberá realizar, durante algún tiempo, rehabilitación para recuperar la movilidad: “Son cosas que te complican porque no lo tenés planeado”.El tremendo hecho ocurrió el viernes cuando Forni, junto a un grupo de amigas, entrenaban en la plaza Mujeres Entrerrianas. “Es algo que hacemos desde enero, no somos las únicas hay muchos equipos que concurren a la plaza practicar algún deportes”, aseguró al señalar que “afortunadamente la bala no pegó en algún menor o en otra zona del cuerpo, porque podría haber sido una tragedia”.“Ahora tengo miedo de volver a entrenar y que me pase algo similar, es un hecho que no tiene explicación”, sostuvo la víctima al tiempo que agregó que tras el hecho, su equipo entrena en una cancha cerrada pero ella no está concurriendo.“Es necesario que haya seguridad y esas cosas no sigan pasando”, cerró.