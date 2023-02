Músico denunció que ladrón robó sus instrumentos y no pudo brindar un show

Gabriel Rodríguez, líder del grupo musical “Gaby y los auténticos” de General Ramírez, denunció a través deque por segunda vez en dos semanas un mismo delincuente ingresó a robar a su casa. Debido al hecho de inseguridad registrado en esa localidad del departamento Diamante , el artista no pudo brindar el show que tenía previsto para la noche de este domingo. “Lo llevan detenido dos o tres veces por semana, pero al día siguiente ya está libre de nuevo. La Policía ya no sabe qué hacer y es una persona peligrosa para mi familia y la comunidad”, fundamentó el damnificado.“Anoche entraron a robar a mi casa, fue la segunda vez en dos semanas y es el mismo delincuente”, aseguró el músico cuyo domicilio se ubica en el barrio Malvinas Argentinas. “Estaba con mi familia aprontándome para el show que tenía previsto dar sobre avenida San Martín cuando este delincuente entró armado a mi casa; fue gracias a los vecinos que lo vieron que pude llamar a la comisaría y el personal policial lo capturó frente a mi casa”, repasó al confirmar que, junto el ladrón, fue hallada “un arma de fuego con balas”.Rodríguez es padre de dos hijos de 1 y 3 años. Al momento del intento de robo, él es encontraba bañando a uno de los niños y su esposa se estaba cambiando en la habitación. “Agradezco que ellos nunca lo vieron porque hubieran entrado en pánico”, refirió. De hecho, confirmó que, por estos días, se encuentran en casa de sus suegros “por temor” a regresar a su hogar.“En esta oportunidad, no alcanzó a robar nada, pero la vez anterior si sustrajo dinero, documentación de los chicos y computadoras”, repasó el líder del grupo musical “Gaby y los auténticos”. Según comentó, el hecho de inseguridad ocurrió cuando dormían porque cuando él despertó, se percató que faltaban las hojas de la ventana. “Se había metido por la ventana, robó todo y salió como pancho por su casa por la puerta”, apuntó Rodríguez.El damnificado por los robos aseguró que el malviviente “es conocido”, pero por cuestiones legales no puede brindar su identidad. “Lo llevan detenido dos o tres veces por semana, pero al día siguiente ya está libre de nuevo. La Policía ya no sabe qué hacer y es una persona peligrosa para mi familia y la comunidad”, sentenció.“No sabemos por qué lo liberan si tiene antecedentes. Y anoche les robó a otros tres vecinos más”, confirmó al comentar que el ladrón se encontraría detenido de forma preventiva en Diamante.