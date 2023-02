Sujetos robaron más de un millón y medio de pesos en estación de servicios

Durante la madrugada del sábado, desconocidos ingresaron a las oficinas de la Estación de Servicio Oil, ubicada sobre Avenida Uncal y Balbín, de la ciudad de Concepción del Uruguay y se llevaron 1.5 millones de pesos. Hasta el momento, no había detenidos y el dinero no había sido recuperado.Según señalaron los investigadores, para ingresar al lugar los delincuentes debieron hacer un trabajo de inteligencia previo, para saber por dónde ingresar y evitar las cámaras de seguridad. La principal hipótesis es que se trataría de personas que conocían el lugar y sabían dónde se guardaba el dinero.Fueron los empleados quienes dieron aviso al dueño del lugar, quien al ingresar al lugar notó el faltante de dinero y radicó la denuncia, señalóLas pesquisas iniciaron inmediatamente. Sin embargo, y pese que se realizaron diferentes acciones, hasta el momento no hubo novedades sobre el dinero ni los responsables del robo.