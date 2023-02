Buscan a un policía desaparecido desde el martes y crece la incertidumbre

En principio no se conocía su identidad, pero luego se solicitó la colaboración para dar con su paradero de Lucas Daniel Campodónico de 30 años, agente policial, con prestación de servicio en la Jefatura Departamental Colón.



Este hombre se fue de su hogar. No llevó consigo el celular. Trascendió que habría dejado una suma de dinero, la cual sería parte de un préstamo y una carta, que, si bien no se dio información oficial, en la misma habría amenazado con arrojarse del puente Artigas, publica el portal 03442.



Este agente, se encontraba bajo tratamiento psicológico y en su domicilio, aparentemente con serios problemas depresivos, que estarían relacionados con una denuncia penal en su contra, que hasta el momento estaría en investigación, pero de la cual no hay imputación.



El pasado viernes estuvieron trabajando en distintas zonas con perros adiestrados y personal capacitado, proveniente de la Departamental Concordia y actualmente se realiza el relevamiento de cámaras de seguridad en distintos puntos, pero todas las tareas no dieron resultados hasta el momento.