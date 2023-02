Detuvieron a un hombre que quiso entrar al país con más de cuatro kilos de droga

, informó la Aduana.En el sector de arribos del Aeroparque Internacional Jorge Newbery, el personal de la Aduana le indicó al pasajero que introdujera su equipaje que traía consigo en el escáner y fue en ese momento que advirtieron algo sospechoso en uno de los bolsos que había despachado. Le informaron que pasarían a inspeccionarlo manualmente, pero el ciudadano mexicano parecía estar tranquilo: ante las consultas del personal aduanero, aseguró que no traía nada digno de mencionar.Cuando se retiraron casi todas sus pertenencias del bolso, ya visiblemente nervioso, el hombre empezó a transpirar. En ese momento, el personal de la Aduana decidió escanear el bulto nuevamente, pero estaba vacío. Sin embargo, notaron que pese a no contener nada en su interior estaba pesado. Luego, al pasarlo por el escáner, volvieron a notar objetos rectangulares que no se veían a simple vista y decidieron retener la documentación del pasajero.La división de narcóticos realizó un examen más exhaustivo y detectó un doble fondo en el equipaje, que fue abierto con una navaja. Allí se encontraba el MDMA, en polvo, fraccionado en dos envases de poco más de 2 kg cada uno, por lo cual el pasajero quedó detenido y se dio intervención a la justicia.La mencionada sustancia es el principal ingrediente utilizado en la fabricación del éxtasis, comúnmente vendido en pastillas que contienen otras sustancias como cafeína y aspirina. Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP estiman que, teniendo en cuenta la pureza y la cantidad de sustancia encontrada, se podrían haber producido más de 13.500 pastillas con 250 mg de MDMA cada una.En el mercado local, ese estupefaciente puede valer USD 45.000 por kg y cerca de USD 15 por pastilla, por lo cual, de no haber sido descubierta por la Aduana, la maniobra de contrabando podría haber facturado más de USD 200.000.Cuando de drogas sintéticas se trata, los principales polos de producción se encuentran tanto en Europa como en Asia y, justamente, Sudamérica se vuelve una plaza atractiva ya que aquí se venden a un precio más alto. En muchos países europeos, el kilogramo de MDMA se vende a cerca de USD 15.000, mientras que una pastilla puede costar alrededor de USD 5, es decir, un tercio de su valor en la Argentina.Luego de la detención del ciudadano mexicano, la Aduana constató que antes de viajar al país, el detenido había arribado a Chile en un vuelo proveniente de Barcelona, por lo que se investiga si trajo la droga desde ese país.