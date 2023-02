Joven paranaense fue herida por una bala perdida en plaza Mujeres Entrerrianas

En la noche del viernes, una joven, Agustina Forni, resultó herida por una bala perdida, calibre 22, en plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná. La mujer se encontraba con otras chicas practicando fútbol cuando el proyectil impactó en un su brazo izquierdo, confirmó Elonce.La damnificada en declaraciones a Elonce, dijo estar muy sorprendida porque nunca le había ocurrido nada similar. “Siempre entrenamos en el predio del Hipódromo y lo hacemos por la noche, hay muchos equipos haciendo lo mismo y nunca vemos nada raro”, aseveró la joven.

Al consultarte, sobre como recibió el balazo, mencionó que mientras estaban practicando “en un determinado momento, estaba parada y siento algo muy fuerte en el brazo, me dolió muchísimo y tras salirme sangre intuí que era un disparo porque sentía que tenía algo dentro”, graficó.La bala impactó en el brazo entre el codo y la mano: le perforó la parte externa del brazo y bala sigue alojada en el cuerpo, ahora Forni debe realizarse estudios el lunes-En esta misma línea, la víctima del balazo, detalló que tras el hecho fue trasladada en ambulancia al Hospital San Martín de Paraná. “Según lo informado por la policía, se trató de una bala perdida, no sabemos de dónde salió o por qué”. comunicó.Además, Forni detalló que la Plaza de Mujeres Entrerrianas es “un lugar muy concurrido, muchas veces hay niños afortunadamente anoche no estaban, porque podría haber sido una tragedia. Fue un susto grandísimo, nunca esperé algo así”