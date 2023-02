Mató a una amiga en un accidente de moto y no podrá conducir por 10 años

Un joven de 21 años identificado como Mariano Gómez firmó un acuerdo de procedimiento abreviado en el que aceptó su responsabilidad por el siniestro vial que le costó la vida a una muchacha de 20 años, mientras otra amiga resultó lesionada. El hecho ocurrió en Laguna Paiva, Santa Fe, en octubre de 2022.



El imputado recibió condena de ejecución condicional de tres años por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas y 10 años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo motor, el máximo que establece la ley.



La audiencia de admisión de procedimiento abreviado se realizó este viernes en la sala 4 de los tribunales santafesinos ante el juez Lisandro Aguirre. El fiscal Daniel Filippi leyó el acuerdo que fue admitido por el imputado y por su abogado defensor, Juan Cruz Bonzi.

En tanto, la joven que resultó herida y la mamá de la víctima fatal fueron notificados de la audiencia y brindaron su conformidad para el acuerdo que comprende una pena de tres años de ejecución condicional, 10 años de inhabilitación para conducir y las normas de conductas habituales.



Accidente y fuga



El accidente fatal ocurrió el 29 de octubre de 2022, cerca de las 5.30 de la mañana, en inmediaciones de 25 de Mayo al 2300 en la localidad de Laguna Paiva. Gómez conducía una motocicleta Honda Twister, acompañado por dos amigas. Filippi relató que el conductor iba a alta velocidad, a contramano y al realizar una mala maniobra, generó que las dos jóvenes salieran despedidas del rodado.



Ayelén Baum cayó pesadamente en las escalinatas de las dependencias de la Empresa Provincial de la Energía y sufrió un fuerte golpe en el cráneo que le causó la muerte en el lugar. En tanto, la otra muchacha, Dana G., resultó con escoriaciones y fracturas en sus brazos y debió ser trasladada al hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe. Cuando Gómez advirtió que Ayelén no reaccionaba, huyó del lugar.



La situación fue notificada a la fiscal en turno Gabriela Arri, quien dispuso las primeras medidas y luego la causa fue derivada a la Oficina de Accidentes de Tránsito y quedó a cargo del fiscal Filippi. Gómez fue imputado como autor de homicidio culposo agravado en perjuicio de Baum y lesiones culposas agravadas por las heridas ocasionadas a Dana G.



Al finalizar la investigación, se resolvió cerrar el proceso a través de un procedimiento abreviado con acuerdo de las partes y de las víctimas. El fiscal destacó que Gómez demostró arrepentimiento por su accionar y que, al no contar con ningún tipo de antecedentes, corresponde una condena de ejecución condicional de tres años.



Además, se impuso la inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículos por 10 años, el máximo de tiempo que permite la ley, y las normas de conducta habituales por el mismo tiempo de la condena: someterse al control de ejecución de pena, no usar estupefacientes ni abusar de bebidas alcohólicas y fijar domicilio. (Aire de Santa Fe)