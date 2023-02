Crespo: encontraron una perra ahorcada y quemada

Un lamentable hecho ocurrió en las últimas horas en un campo cercano a Crespo, donde fue hallada una perra ahorcada y quemada. Se desconoce por el momento quien o quienes fueron los responsables de este aberrante suceso.



Según indico la dueña del campo, Roxana Jacobi: “Salí a caminar y colgando de un árbol me encontré con esta perra. Lamentablemente veo seguido a gente que está caminando por acá, he encontrado botellas plásticas con municiones, que seguramente han estado cazando. Esta es una propiedad privada y no autorizo a que entren”.



Por su parte, Francisco Schneider, un joven que trabaja en la ciudad de crespo en la protección y cuidado de los animales, dijo que “no solamente que la ahorcaron, sino que también estaba quemada. Un horror. Esta perra tenía dueño, se supone que estaba preñada y que, por ese motivo, la habrían matado. La gente debe tomar conciencia que, si no quiere al animal, que no lo tenga, que lo castre, que pida ayuda, pero no que le quite la vida, porque no tiene la culpa. Genera mucha impotencia. No me quiero imaginar cómo sufrió este animal”.





(Fuente: Nueva Zona)