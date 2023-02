Los rugbiers se pelearon en la cárcel e increparon a Thomsen: "Nos hundiste"

Máximo Thomsen recibió un reclamo por parte de un grupo de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.Los jóvenes habrían mantenido una discusión que pasó a las manos y un grupo decidió abrirse de la estrategia general luego de responsabilizar a Thomsen por “hundir” a todos.Los padres de Máximo habrían financiado la estrategia legal general, a cargo de Hugo Tomei, considerada un fracaso por las fuertes penas de prisión perpetua para cinco de los jóvenes y quince años de condena para Blas Cinalli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz.“Están re calientes y encima no tienen plata. Ellos tienen sólo tres horas autorizadas para salir al patio, porque no los cruzan con los otros presos. Están ellos solos. Hubo una pelea. Se empezaron a putear y se fueron a las manos. La ligó Thomsen y uno le gritó que los hundió a todos. La pelea aceleró el traslado de Benicelli”, filtró el sitio Big Bang News sobre los rugbiers.La pelea en el patio habría provocado que Benicelli sea transferido de Melchor Romero al penal de Campana y Ciro Pertossi, otro de los condenados a prisión perpetua, seguiría sus pasos.“Son conscientes de que con otro abogado y otra defensa las penas hubieran sido distintas. Saben que es momento de despegarse ahora y, por fuera de la formalidad del cambio de abogados, eso genera una fractura en el grupo que durante los últimos tres años se mantuvo, incluso pese a la condena social”, aseguraron al sitio periodístico allegados a los rugbiers.Blas Cinalli había reconocido en una entrevista con el periodista Cristian “Eche” Echeverría que tras la sentencia se profundizó la división del grupo en Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi por un lado y Benicelli, Thomsen, Comelli y los hermanos Luciano y Ciro Pertossi por el otro: “Ayrton, Lucas y yo estamos un poco distanciados de los otros chicos. No te voy a decir que súper peleados, pero sí distanciados de palabra”.Los rugbiers buscarían estrategias y abogados distintos porque, según dejaron filtrar, “el fallo no es consistente y en una instancia de apelación es posible que más de una de las perpetuas se baje, no sólo la de los que recibieron las penas a quince años. Romper la defensa en bloque significa que empiecen a pelearse entre ellos, porque el nivel de participación en el ataque no fue el mismo”.