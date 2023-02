Testigos inculparon al sujeto juzgado por matar a una mujer y herir a otras dos

Se declaró inocente

, pero los testimonios en la primera jornada del juicio en su contra por el sangriento ataque perpetrado en la madrugada del 9 de septiembre de 2021 en una vivienda de San Benito, lo dejaron al borde de una condena a prisión perpetua.antes de quedar inconsciente y luego morir quedaron selladas en la memoria de su amiga y de dos policías:López está acusado de apuñalar a quien era su pareja, Carla Ledesma (efectiva policial), asesinar a tiros a la sobrina de esta mujer, Eliana, y dispararle a la madre y abuela de ambas, Bonifacia Ramos.El debate arrancó con los alegatos de apertura de la Fiscalía (Paola Farino y Eliana Ledesma) y la querella (Cyntia Rau y Sofía Dumón), quienes; la mujer se defendió, por lo que el agresor agarró la pistola reglamentaria y le disparó cuatro veces. Al oír las detonaciones, Eliana llegó para auxiliar a su tía y recibió dos balazos de López, quien cuando huía también se tomó con Bonifacia, a quien le efectuó un disparo que impactó en una pared.“Eliana tenía 22 años, dedicó su vida a cuidar de su abuela, tenía un grupo de amigas que la quería muchísimo, una vida por delante, su primer trabajo estable, hasta que un día el Brian López decidió matarla”, afirmó Dumón.El defensor oficial Sebastián Lescano expuso que “hay una diferencia sustancial entre la Fiscalía, la querella y la defensa. Nosotros tenemos un móvil, la Fiscalía y la querella no. Es decir que las mató porque se le ocurrió esa noche a Brian López, una persona que trabajaba, aportaba comida a la casa y tenía una excelente relación con toda la familia. Entonces ¿por qué hizo semejante barbaridad? ¿No saben por qué se enloqueció?”., pero no de haberla apuñalado ni de haber baleado a Eliana y haber intentado herir a Bonifacia. En su relato de una secuencia bastante inverosímil, dijo que las heridas de arma blanca que sufrió su expareja habían sido producto de una pelea entre ella y Eliana. Refirió que Carla lo agredió y al dispararle mató a su sobrina; que luego de un forcejeo, se cayó el arma, la agarró y le disparó para defenderse, tras lo cual huyó.La primera testigo fue Carla, quien llegó muy angustiada y relató los hechos tal como los planteó la acusación, sobre el ataque a puñaladas cuando se encontraba durmiendo y el posterior tiroteo contra ella, su sobrina y su mamá., quien recordó que aquella madrugada recibió un llamado de. Lo mismo refirieron los dos policías de la comisaría de San Benito que fueron los primeros en llegar al domicilio y pudieron oír las últimas palabras que pudo decir Eliana antes de ser auxiliada e internada en terapia intensiva, de donde no pudo salir con vida.Hoy continuará el juicio con los testimonios de Bonifacia, de su pareja, de dos médicos forenses y del jefe de la División Scopometría (Dirección Criminalística), Iván Berón, así como de la perito que analizó la ropa cortada que tenía Carla aquella noche.