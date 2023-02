Le robaron la bicicleta de “casi 30 años” que la “lleva y trae” al consultorio

Marcela Dzuryk denunció el robo de su bicicleta. Según contó, el hecho ocurrió el pasado viernes, "después de las 17 horas, en calle Paraná al 188", en la ciudad de Concordia."Los que me conocen saben lo que significa mi bici amarillita que me la compré cuando estudiaba psicología en la UBA", detalló la profesional. Subrayó que el rodado "recorrió todas las avenidas de Capital cuando ni existían las bicisendas".La mujer pidió colaboración para poder recuperar el rodado y por eso difundió las imágenes, destacando que "la denuncia ya fue realizada"."Después de casi 30 años me lleva y me trae de mi consultorio: es una bici playera freno a contrapedal, el modelo es vintage amarilla", mencionó.