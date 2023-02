Policía mató a ladrón que subió a un colectivo con intenciones de robo

Un policía federal mató este jueves de un disparo en la cabeza a un hombre que subió armado y con intenciones de robo a un colectivo en la localidad bonaerense de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría.



El episodio ocurrió dentro del interno 11 de la línea 501, en el cruce de las calles Jewet y Sarmiento. Fue en ese lugar donde un ladrón de 34 años, cuya identidad aún no trascendió, subió al transporte público con un arma de fuego para asaltar a los pasajeros.



Según detalló uno de los investigadores del caso, el delincuente efectuó un disparo para asustar a las personas. Incluso gatilló en otras dos oportunidades, pero esta vez no salieron las balas. También llegó a robar un celular.



En ese momento, un miembro de la Policía Federal (PFA) que estaba dentro del colectivo dio la voz de alto, mientras que el joven comenzó a dispararle. El agente respondió el ataque con su arma reglamentaria y una de las balas impacto en la cabeza del ladrón, que murió antes de ser derivado al Policlínico Santamarina. Ninguno de los pasajeros ni el chofer resultaron heridos.



El fiscal Jorge Grieco, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Lomas de Zamora, no tomó ninguna medida contra el agente policial, dado que determinó que se trató de un acto de legítima defensa. Solo se lo notificó del inicio del expediente y se le secuestró el arma calibre .32, que será sometida a las pericias correspondientes.