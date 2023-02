Incendio destruyó una vivienda en San Benito: las pérdidas fueron totales

Un incendio consumió completamente una vivienda ubicada en Marco y Medus, San Benito. Para sofocar el fuego, debieron trabajar Bomberos Voluntarios.El fuego se originó a las 10 de la mañana de este jueves, cuando el propietario de la casa no se encontraba en el lugar y aun no se sabe cómo se ocasionaron las llamas.Silvina, hermana del damnificado, explicó aque “el fuego comenzó por la mañana. Cuando yo llegue al domicilio con mi hermana, que estaban en Paraná, ya estaba todo quemado”.La mujer conto que nadie estaba en el interior de la vivienda cuando las llamas avanzaron y que “la casa se encuentra en sucesión, pero actualmente vive su hermano”, además agregó que “un vecino, voluntariamente, se acercó a ayudarnos a sacar escombros, pero lamentablemente ya está todo perdido”.En tanto, Andrea, manifestó que “los vecinos nos comentaron que era tan fuerte el fuego que las tejas se caían y tuvieron que abrir las ventanas; los bomberos apagaron como pudieron el incendio porque era impresionante la llamarada”.En este sentido, la familia necesita ayuda para volver a reconstruir la vivienda. “Estamos necesitando chapas, aberturas porque ya no están en condiciones”, dijo Andrea y agregó que “se derrumbó la parte del comedor y el techo no es seguro”.Aquellos que estén interesados en colaborar, lo pueden hacer al 3435210930 o la dirección Victorio Coco Herbeta 740, barrio Gauchito Gil.