Se entregó el sujeto buscado por abusar de su sobrina y estuvo tres años prófugo

Hoy por la mañana, Leandro Martínez, buscado durante tres años por haber abusado de su sobrina, con un ataque filmado en un video que fue publicado en 2020, se entregó a las autoridades al presentarse ante la fiscal Luisa Pontecorvo, confirman fuentes del expediente. Comenzó a ser fichado en una comisaría local poco después de las 11:30 de la mañana.El acusado, sin embargo, planteó sus condiciones para entregarse: pidió no ir a la cárcel hasta que llegue el juicio en su contra.“Nosotros tomamos el expediente hace varios meses. Entendíamos que no podíamos seguir adelante si Martínez estaba prófugo. Mi consejo a la familia era llevarlo a juicio con su presencia. Su defensa entendía lo mismo, pero pedían la conformidad de que permanezca en prisión domiciliaria hasta el juicio. Estuvimos de acuerdo. Era la única forma de destrabar del asunto. No sirve que esté prófugo hasta prescriba la causa. Para evitar esto, y tener el juicio, se convino la entrega. El objetivo es llevarlo a juicio con la mayor pena posible”, asegura Roberto Schlagel, abogado y actual representante de la familia de la víctima.Así, el prófugo fue trasladado por su defensor Fernando Sicilia. Allí, lo aguardaban varios efectivos de la Policía Bonaerense, que intentaron arrestarlo por la fuerza. Una escena de tensión comenzó, que fue resuelta por la fiscal Pontecorvo, que aclaró que Martínez llegaba para ponerse a derecho.La cara del presunto abusador se volvió una figura común en las crónicas policiales, indicó. Ex ejecutivo de una multinacional, había sido filmado por una cámara de seguridad hogareña mientras abusaba de una nena en ese entonces de 12 años que lo llamaba su tío. Las filmaciones datan de 2018, pero se conocieron dos años después. El parentesco no era cercano: Martínez era el marido de una prima del padre de la nena. Sin embargo, lo menor lo llamaba así, “tío”.Martínez se dio a la fuga a fines de enero de 2020, poco antes de la pandemia del coronavirus. Dejó a su familia y el country en Moreno donde vivía. Rápidamente, Interpol colocó una circular roja en su contra, Había pruebas grotescas para acusarlo, testimonios que se leían de forma horrible en el expediente, en ese entonces a cargo de la UFI N°11 de Morón con el fiscal Pablo Masferrer.Se cree que abusó de su sobrina no una sola vez, sino cuatro veces a lo largo de dos años, según la imputación original de la UFI N°11, con una querella en un momento motorizada por el abogado Juan Pablo Gallego, que logró la condena al padre Grassi. La defensa de Martínez prófugo, en un momento a cargo del abogado Luis Rappazzo, incluso llegó a plantear que si se le reducía la calificación se entregaría. Nunca lo hizo.Hoy, casi tres años después, muchas cosas cambiaron en la historia.El querellante Gallego ya no está en el expediente, el fiscal Masferrer tampoco: la causa fue trasladada al fuero de Moreno, con una investigación a cargo de la fiscal Luisa Pontecorvo. Martínez cambió de abogado en varias ocasiones. Este año, el Ministerio de Seguridad bonaerense aumentó la recompensa para quien estuviera dispuesto a venderlo, 4 millones de pesos, de las más elevadas en el sistema.Hoy, la sobrina de Martínez es una adolescente, ya tiene 16. Queda también su madre, que mantuvo vivo el pedido de justicia para encontrar a Martínez, hoy representada por el abogado Schlagel.“Luego de tres años de pasar una etapa de instrucción judicial, con presentación de pruebas contundentes e irrevocables, de cámara Gesell positiva, de una recompensa, seguimos a la espera de que alguien lo encuentre”, aseguraba a Infobae tres meses atrás la madre, que hoy prefiere mantener su identidad en reserva: “Así, mi hija, que es la víctima, con ayuda y contención, pone la fuerza y el valor día a día. El daño es irreparable. Son tres años de fortalecer a nuestra Hija, tres Años de fiscalías, tres años de Martínez prófugo, y nada pasa”. Hoy, la madre de la víctima finalmente tiene una respuesta.La División Búsqueda de Personas de la PFA siguió activa en el caso y con tareas para encontrarlo, según fuentes del caso, con vigilancias a countries de la zona norte a comienzos de la pandemia. Hubo pistas que hablaban de inversiones que permiten que siga a la fuga, incluso de una presunta red de apoyo. Sin embargo, cerca del acusado hablan de una situación mucho más simple.Este medio, por su parte, descubrió una deuda reciente a su nombre de más de 600 mil pesos en un conocido banco, un dato que el autor de esta nota compartió con las autoridades.