El ex funcionario condenado por abuso sexual cumple condena en Gualeguaychú

En diciembre de 2022, cerró definitivamente sus puertas la antigua y rigurosa cárcel de Gualeguaychú, que llevaba el número 2. No obstante, el servicio penitenciario no perdió presencia en esa zona de Entre Ríos, puesto que desde años funciona una experiencia diferente, bajo la denominación formal de Unidad 9 Granja Penal “El Potrero”.En un sitio web de la reserva natural en la que está enclavada, un párrafo permite percibir el enfoque: “El Director de la Granja Penal entiende que su misión principal no es la de cuidar que el preso no ‘se escape’, sino conseguir su capacitación para su reinserción social”.En esta Granja está alojado desde mediados de febrero Luis Maximiliano Benedetto, exdirector del Parque San Carlos de Concordia, quien aceptó ir a juicio abreviado y ser condenado a 6 años de prisión efectiva.La sentencia 213 fechada el 20 de diciembre de 2022 lo declaró “autor material y responsable de los delitos de lesiones leves agravadas, grooming, abuso sexual con acceso carnal -dos hechos-, privación ilegítima de la libertad -todo en contexto de violencia de género- y amenazas, arts. 92 en función de los arts. 89 y 80 incs. 1 y 11, 131, 119 3er. párrafo, 141 y 149 bis del Código Penal”.Pero el cómputo de la pena no parte de la fecha de la sentencia, sino que reconoce que estuvo detenido desde mucho antes, desde el 8 de Junio de 2021. Es decir, lleva más de un año y 8 meses en tal situación, por lo que le resta transitar dentro del sistema penitenciario 4 años y 3 meses, hasta la fecha de conclusión de la pena, prevista para el día 7 de junio de 2027.Al aceptar la institución del juicio abreviado, el exfuncionario admitió su culpabilidad lo mismo que la pena pactada entre las partes y finalmente homologada por el juez. De cumplirse con el propósito principal de rehabilitación que la ley establece para la pena, y del que hace gala el complejo El Potrero, saldrá de allí con la expectativa de una nueva vida.Los jueces que efectúan el seguimiento del cumplimiento de las condenas podrán, si así lo amerita su comportamiento, autorizar salidas -previstas en la legislación- que harán las veces de transición entre el sistema carcelario y su reinserción definitiva en la comunidad. Fuente: El Entre Ríos