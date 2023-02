Sujeto mató a mujer e hirió a otras: pedirán que se lo condene por femicidio

Comienza este jueves en Paraná, el juicio contra José Brian López, quien, en septiembre de 2021, hirió a su ex pareja a puñaladas, también lesionó a su ex cuñada y mató a su ex sobrina, en San Benito.Carla Ledesma, al momento de su deceso tenía 23 años y fue víctima de un disparo por parte de López, quien era la pareja se tía.En este marco, Sofía Dumon, abogada de la joven asesinada, dialogó cony expresó que “la noche del nueve de septiembre del 2021, Eliana Ledesma contrajo la muerte; fue López quien le dio dos disparos, cuando la encontró en auxilio de su tía”, y agregó; “Mañana comienza la primera jornada del debate del juicio por jurado”.José Brian López habitaba una vivienda ubicada en la localidad de San Benito, junto a Carla Ledesma, quien era su pareja hace más de un año y Carla Ledesma, sobrina de Eliana.La noche de septiembre, López le da 12 apuñaladas a Carla y ante el pedido de auxilio de esta, aparece Eliana, quien recibe dos disparos por intentar defender a su tía.En este sentido, la Doctora Dumon, manifestó que “Carla esta con vida, pero sigue en recuperación, tienen secuelas físicas, psicológicas y no ha podido regresar a trabajar”.Además, la letrada explicó: “el juicio por jurado se debe a la condena que nosotros estamos solicitando. Yo busco que se haga justicia por Eliana, su familia y por todas las mujeres que ya no tienen voz”, y agregó “queremos lograr que López sea condenado por femicidio”.Para finaliza, indicó: “Luego del asesinato, Brian López, se entregó en tribunales y actualmente se encuentra con prevención preventiva, en la unidad penal número uno”.