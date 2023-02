Agente penitenciario disparó arriba de un colectivo e hirió a un pasajero

Un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) comenzó a los gritos arriba de un colectivo de la línea 88 en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, en el partido de La Matanza, disparó varias veces con su arma reglamentaria y baleó a un joven de 18 años en una de sus piernas y en la espalda."Los voy a matar a todos", gritaba el agente identificado como Hugo Rolando Robledo, de 42 años, quien pudo ser reducido por los pasajeros y tras quedar detenido se determinó que estaba alcoholizado.El hecho ocurrió el pasado sábado a la madrugada en la intersección de Ruta 3 y Settino, cuando Robledo sacó su arma, una Bersa Mini Thunder calibre .9 milímetros, y comenzó a gatillar y disparar contra los pasajeros.Solo un joven fue alcanzado por una bala en una de sus piernas y otras en su espalda y debió ser trasladado de urgencia al hospital para ser atendido. El chofer logró frenar el colectivo en medio de los tiros, se dio a viso a un móvil policial que estaba por la zona y los efectivos detuvieron al penitenciario."Esto pasó el viernes a la noche, casi a las 2. Yo salí de trabajar porque me sentía mal y esperé el colectivo. Pero como no venía empecé a caminar por el Metrobús, tomé el 88 y estaba muy lleno y por eso el chofer me dice que entré por la parte de atrás", comentó Leonardo, el joven que resultó baleado.En declaraciones al canal de noticias TN, siguió: "Antes de llegar a Marconi este oficial empezó a los tiros de la nada. Estaba borracho y de la nada disparó. Yo estaba al lado del timbre y escuché una bala y miré que estaban forcejeando y escuché el segundo tiro y ese me impacta en la pierna".El joven contó que arriba del colectivo un grupo de personas intentó frenar al penitenciario y forcejearon para sacarle el arma. "Yo estoy vivo de milagro porque cuando escuché más disparos salí corriendo y me caí y abajo de la mochila tengo otro disparo más que dio", indicó el joven.La causa quedó a cargo de la fiscal Analía Córdoba, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 de La Matanza, que indagará al hombre en las próximas horas por el delito de tentativa de homicidio.