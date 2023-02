Familiares de Rucu Silva se mostraron “conformes” con la perpetua a Siegfried

Facundo Siegfried fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Alejandra “Rucu” Silva registrado en 2018, quien era en ese momento su pareja. Tras el adelanto de sentencia dado a conocer este miércoles en los tribunales de Paraná, Elonce dialogó con los hermanos de la víctima, quienes se mostraron conformes con la resolución judicial y denunciaron amenazas hacia las hijas y hermana de la víctima.“Esperamos mucho tiempo este momento. Hace más de cuatro años y medios que nos manteníamos al grito de justicia y por fin llegó ese día. Conformes con la sentencia y esperamos que quede firme”, expresó la hermana de Alejandra.Con respecto a los casos de violencia de género, dijo que “estamos luchando junto a todas las organizaciones para que no haya una “Rucu” más. Agradecemos a toda la gente que nos acompañó, desde la Nación hasta las organizaciones de Paraná y Rosario”.Acerca de las hijas de Alejandra, remarcó: “Pensamos en resguardar a las niñas porque después de este fallo continuaron con las amenazas, las cuales denunciamos en Fiscalía y no tenemos miedo a nadie”."En un principio poder pensar que la justicia existe porque se llegó a un veredicto justo, pero hay que seguir luchando y viendo cómo se soluciona esta situación de violencia de género que viven muchas mujeres”, sentenció.Sobre las amenazas, destacó que las “manifiestan públicamente contra mis sobrinas y otra de mis hermanas, pero el fallo ya lo dictaminó la justicia y lo que ellos hagan, ya no nos interesa. Es un proceso que vamos a tener que atravesarlo y seguir llevándolo como se pueda”.Por último, aclaró: “Aportaremos a la lucha para que no haya una “Rucu” Silva más y, desde nuestro lugar, ayudaremos en lo que se pueda para cambiar esta situación que padecen muchas familias de nuestro país. Fue un alivio y una condena ejemplar porque estamos satisfechos, pero lamentablemente a mi hermana no la vemos más”.