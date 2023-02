Robaron seis ovejas del INTA: aconsejan no consumirlas por riesgos de salud

Robaron 6 corderos experimentales del INTA. En comunicación con la radio pública, Rita Bonelli, responsable del módulo experimental del INTA de Concepción del Uruguay, alertó a la población sobre el hecho delictivo con el que se encontraron esta mañana.



Por esto destacó «lo lamentable es que los animales que fueron robados son pura y exclusivamente de investigación, están sufriendo un proceso de estudio, ya que la semana pasada les inoculamos 200 mil larvas de parásitos a cada uno de estos corderos».



En cuanto a las primeras sospechas sobre el hecho, expresó «por la cantidad de animales que se llevaron, inferimos en que no es una cuestión de estar pasando hambre, sino que las han llevado para la venta, con lo cual se corre un riesgo con la salud humana por los tratamientos experimentales que están recibiendo los animales y no son aptos para el consumo».



«Si les ofrecen corderos a bajo precio les pedimos que no los compren y denuncien la situación ya que podrían poner en riesgo su salud», concluyó la responsable del experimento. (La Pirámide)