Policiales

Ocurrió en San Benito en 2021

Miércoles 22 de Febrero de 2023

Acusado de matar a joven y herir a otras dos, será juzgado por jurado popular

Comienza este jueves en Paraná, el juicio contra José Brian López, quien, en septiembre de 2021, hirió a su ex pareja a puñaladas, también lesionó a su ex cuñada y mató a su ex sobrina. Será el primer juicio por jurado del año en Paraná.