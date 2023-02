Golpearon hasta dejar inconscientes a dos jóvenes a la salida de un boliche

Ocurrió en la provincia de Santa Fe. Enfrentamiento entre jóvenes de San Carlos y San Gerónimo, terminó con una batalla campal, a la salida de un after. Una de las personas quedó inconsciente en el piso. pic.twitter.com/T8JFGLbzLG — bairesnews (@BairesNewsOK) February 22, 2023

Dos jóvenes fueron internados tras ser brutalmente agredidos por otros que los atacaron pegándoles patadas en la cabeza durante un ataque que se registró a la salida de un boliche en la ciudad de San Carlos Centro, mientras que en Cayastá se produjo una feroz pelea entre dos grupos de adolescentes.Los dos ataques fueron viralizados por testigos que difundieron los videos en las redes sociales y, por las características de ambos, se los relacionó con el crimen de Fernando Báez Sosa, cuya sentencia se dictó hace poco más de dos semanas.En el primero de los casos, según informó Aire de Santa Fe, la pelea se dio entre jóvenes de San Carlos Centro y San Jerónimo Norte. A raíz de los golpes, dos jóvenes de San Jerónimo fueron internados, uno en el CAM de San Jerónimo (es el sanatorio del lugar) y el otro habría sido derivado al hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe. .Según se puede observar en el video, hay una pelea entre varios jóvenes y, en medio del tumulto, un adolescente de 18 años quedó desmayado, con la cara contra el suelo, como consecuencia de una patada que recibió en la cabeza y es uno de los que debió ser trasladado a un centro de salud. En tanto, trascendió que cinco de los agresores fueron identificados, todos jóvenes de entre 18 y 20 años.Por otro lado, otro video muestra una feroz pelea entre jóvenes en la localidad de Cayastá, donde se realizaron los corsos por el carnaval y, en la filmación se puede ver como grupos de jóvenes se trenzan en el piso y a golpes de puño, mientras que quienes están alrededor no logran separarlos, mientras que en algunos pasajes del video, también puede verse a otros jóvenes que se suman y patean a los que están en el piso.Según indicó la policía local, uno de los menores agredidos fue atendido en el hospital Eva Perón, pero no sufrió lesiones de consideración, mientras que un joven que fue golpeado en la cabeza no tuvo heridas importantes.