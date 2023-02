Federación: se incendió una casilla ubicada en el ex Consorcio Municipal

Se incendio una casilla ubicada en el ex Consorcio Municipal de Federación. A las 22:50 de este lunes, vecinos alertaron a la Jefatura Departamental de dicha localidad, que a simple vista se estaría viendo mucho humo en el lugar.



El hecho ocurrió sobre calle Avenida Eva Perón entre De Los Periodistas y María Ibarra Porteiro, donde antes funcionaba el ex Consorcio Municipal, y ahora es ocupado por una familia compuesta por una pareja mayores de edad y sus tres hijos menores de edad.



La familia había montado una casilla en el interior del edificio y fue esta la que se quemó íntegramente. Los damnificados aducen que este siniestro fue provocado, dando datos y detalles del mismo.



Como consecuencia de las llamas, no se lamentaron víctima ni lesionados, solo perdidas materiales. En el lugar trabajó Bomberos voluntarios de Federación y se comunico lo sucedido a la fiscal en turno, quién ordeno las actuaciones pertinente y la intervención de Bomberos Zapadores de Concordia.