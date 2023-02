Policía ebrio se resistió a salir de evento: "Soy oficial, ustedes nadie", dijo

Un policía que tomó de más en una fiesta de Carnaval se negó a retirarse luego de que finalizara el evento y a los gritos manifestó: "Soy oficial, ustedes no son nadie". El hecho tuvo lugar en el predio de Judiciales en Santiago del Estero, en horas de la mañana.



Según trascendió, una vez concluido el festejo, las autoridades policiales iniciaron el despeje de las instalaciones. Todo transcurría con normalidad hasta que observaron a un hombre que no abandonaba el sitio.



Fue así que se acercaron para hablar con el hombre y éste les contestó: "Yo soy oficial de policía y sé muy bien lo que tengo que hacer, ustedes no son nadie". A juzgar por su apariencia, el rebelde sujeto se encontraba bajo los efectos del alcohol.



De inmediato, los uniformados procedieron a retirarlo del lugar y a identificarlo. Efectivamente se trataba de un oficial de policía cuyo apellido es Landesman quien se desempeñaría en una comisaría de la zona sur de la cuidad



Ni bien se enteraron de lo sucedido, las autoridades de la fuerza dispusieron su traslado a la Comisaría Primera. (El Libreal)