Joven murió aplastado por el camión recolector de residuos que manejaba su papá

Antecedente

Un empleado municipal, de 20 años, falleció al ser embestido y arrollado por el camión recolector de basura con el que trabajaba y que en ese momento era conducido por su propio padre, con quien la víctima también compartía trabajos para el municipio. El hecho courrió en la localidad del Puerto Rico, Misiones, este lunes.Cerca de las 8.45, cuando el vehículo retomaba la marcha sobre la calle 17, el joven cayó al suelo sin que el conductor lo advirtiera a tiempo.Las circunstancias en que Suárez perdió el equilibrio y cayó bajo el camión todavía no están del todo claras. Los peritos de la División Criminalística de la Policía de Misiones realizaron un relevamiento en el lugar para intentar establecer la mecánica del fatal accidente.El médico de la fuerza que examinó a la víctima detalló en su informe que la muerte se produjo por politraumatismos y fractura de cráneo.Como las causas del fallecimiento estaban claras, el juez de la causa no pidió autopsia y dispuso que el cuerpo fuera entregado a los familiares para su inhumación.El conductor del camión, identificado como Rolando Suárez, de 49 años, realizaba la recolección de residuos junto a su hijo y a otro empleado municipal, Mario López, de 26. La declaración de ambos será clave para saber cómo el joven terminó bajo las ruedas del vehículo.Voceros policiales dijeron que una ambulancia de los Bomberos acudió rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios y trasladar a Suárez al Hospital de Puerto Rico, pero cuando llegaron el muchacho ya no presentaba signos vitales.Desde la cooperativa de trabajo Sueños Compartidos lamentaron “la pérdida de unos de los jóvenes que ayudaron en su comienzo a que esto sea posible”.La Municipalidad, en tanto, suspendió el servicio hasta el miércoles para que los demás empleados del área puedan despedir a su compañero de trabajo.Una tía de la víctima, Lourdes Bogado, posteó en Facebook un video del joven trabajando. Cada vez que pasaba por la puerta de su casa, la saludaba desde el camión. "Cómo hago para no salir todas la mañanas a verte pasar, mi gordo hermoso. Solo te pido que me des las fuerzas para seguir. La vida nos golpea duro una vez más, me deja tranquila que cumpliste tu sueño, siempre fuiste una persona de bien, amoroso, alegre", escribió."Te voy a recordar el resto que me queda de vida, te amo y te voy a amar siempre, mi bebé. Me quedo con ese saludo, te amo, siempre voy a estar muy orgullosa de vos", completó la mujer.En junio del año pasado, en Posadas, un recolector de residuos de la Municipalidad murió también bajo las ruedas de un camión afectado al operativo.Maximiliano Villalba (26) tropezó y cayó cuando el conductor retrocedía porque la calle estaba bloqueada por obras.Las ruedas traseras del vehículo aplastaron al empleado, que fue llevado al Hospital Escuela, donde horas después se produjo su fallecimiento.