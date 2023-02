Videos: balearon a dos policías federales en una tentativa de robo y tiroteo

?| Dos agentes de la @PoliciaPBA resultaron heridos tras tirotearse con delincuentes que los abordaron para robarle el DS3 en el que se movilizaban. Los ladrones circulaban en un Peugeot negro y los abordaron en Mármol y Sarratea, en #SanJusto-#LAMATANZA. La balacera fue feroz pic.twitter.com/dVjHlZjwpK — ANDigital (@ANDigitalOK) February 21, 2023

Desde otra cámara se observa el momento en que son abordados los agentes, quienes revistan en la Unidad De Despliegue Urbano de Haedo de la Policía Federal Argentina. Si bien ambos resultaron heridos, se encuentran fuera de peligro tras ser asistidos en el Hospital Paroissien.

Dos efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) fueron baleados al tirotearse con delincuentes que los abordaron con aparentes fines de robo cuando circulaban en un auto particular en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza, informaron hoy fuentes policiales.El hecho ocurrió a las 23.45 de anoche, en calle Sarratea al 2200 de ese distrito, cuando los policías uniformados pertenecientes a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) con sede en Haedo, estando de servicio, iban en un auto particular marca DS3 rumbo a la casa de uno de ellos, para buscar unas pertenencias.Allí fueron sorprendidos por asaltantes que circulaban en un auto Peugeot de color negro y que cuando bajaron para cometer un aparente robo, se dieron cuenta de que se trataba de policías uniformados.El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, y, en uno de esos videos, se observa cómo los delincuentes venían siguiendo desde atrás al auto de los policías y que se inicia el tiroteo cuando los ladrones que se bajaron del auto negro se bajaron para abordarlos.A raíz del enfrentamiento, uno de los policías sufrió una herida de bala en el brazo derecho y otra en su pierna derecha, mientras que el compañero fue baleado en la mano izquierda.Ambos efectivos heridos fueron llevados luego por policías de la comisaría 1ra de San Justo al Hospital Paroissien en primera instancia, y luego fueron llevados al hospital policial Churruca en el barrio porteño de Parque Patricios para seguir con su atención médica, según detallaron los voceros policiales.Al lugar, arribaron personal de Policía Científica y también móviles de la PFA para colaborar con la investigación en el lugar del ataque a sus compañeros.En el parabrisas del auto DS3 en el que se desplazaban los policías quedaron al menos ocho impactos de bala, de los 20 que se escucharon.Durante la madrugada se trabajó con el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la búsqueda de personas heridas que hayan ingresado en algún hospital del conurbano, ante la posibilidad de que alguno de los delincuentes haya escapado herido, pero por el momento no hay ningún sospechoso detenidos, aclararon las fuentes.La investigación se encuentra a cargo del fiscal Carlos Arribas, de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 12 de La Matanza, que caratuló el caso como "tentativa de robo y lesiones".