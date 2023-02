Niño hallado enterrado en descampado: estiman que “la madre no actuó sola”

Policiales Encuentran semienterrado el cuerpo de un niño de 4 años

Sebastián Pardo, abogado de la familia de Naithan, el niño hallado enterrado en un descampado en Paso de los Libres, brindó detalles sobre la investigación del caso.El profesional adelantó que hay sospechas de que la madre del menor no actuó sola. Pardo comentó que representará a Micaela, una de las tías de Naithán que se presentará como particular damnificada en el caso que investiga las causas de la muerte del niño hallado semienterrado la semana pasado en el barrio La Torcaza de la ciudad correntina de Paso de los Libres."Primero hay que saber en qué ámbito vivía Naithan", detalló que compartía la casa con una beba, otra nena de 12 y la abuela. "Vivía en un barrio muy marginal", indicó al dar detalles de la cotidianeidad que son normalizadas en estos contextos de extrema vulnerabilidad. "No descartamos la participación de una tercera persona. Creemos que la madre está callando algo", dijo el abogado sobre las dudas que recaen sobre la abuela de Naithan. "Estamos investigando eso con algunas pistas, queremos que se cite a algunas personas, entre ellos también a algunos vecinos que quiere aportar datos"."Me da la impresión de que la madre no actuó sola", esbozó el letrado sobre las dudas que existen sobre la abuela del menor y que seguramente prestará declaración en los próximos días. "Es probable que haya habido maltrato abuso, pero el protocolo lo puedo afirmar, por el estado del cuerpo. Lo que si podemos afirmar es que tenía un fuerte golpe que provoca el un traumatismo cráneo encefálico que le provoca la muerte", detalló.Además, adelantó que se va investigar que paso en los ingresos al hospital. "Tenía que quedar internado sino habla de enorme negligencia", dijo. Fuente: Radio Dos