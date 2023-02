Video: torturaron a familia en robo e intentaron secuestrar a uno de sus hijos

Una verdadera pesadilla fue la que vivió una familia y sus empleados en Córdoba, donde ladrones que entraron a robar los torturaron, los ataron de pies y manos, e intentaron secuestrar a un niño de 9 años.El salvaje hecho sucedió durante la mañana del viernes, en una vivienda ubicada sobre la ruta 5 en Villa General Belgrano. Las imágenes del momento de terror quedaron registradas por las cámaras de seguridad del domicilio y resultan impactantes.En diálogo con TN, una de las víctimas relató lo que le tocó vivir adentro de su hogar, donde también tienen un emprendimiento de vino espumante. “Entraron a mi casa a las 9.20 de la mañana, me redujeron y me ataron. En eso mis hijos se despertaron y los ataron a ellos también. Después fueron a la fábrica que tenemos en el mismo predio, redujeron a mi marido y a dos de los operarios”, contó Andrea.Después, los delincuentes agarraron del brazo a su pareja y lo trasladaron hasta el interior de la vivienda donde les exigieron dinero. “Mi marido les abrió la caja fuerte y les dio lo que teníamos. Pero, al no quedarse conforme o tener un dato erróneo de nosotros, se lo quisieron llevar a mi hijo”, contó.Entre gritos desgarradores y un miedo inexplicable, el padre extrajo fuerzas de donde pudo y decidió rescatar al nene de 9 años. “Sacó la fuerza de un hombre superior, se tiró cuerpo a tierra contra uno de los ladrones en el patio de mi casa y le sacó el arma. Ahí empezaron a pegarle muchísimo”, siguió con su relato la mujer.En las imágenes se observa también como los perros de la familia intentan defender a sus dueños, mordiendo a los intrusos. Mientras el hombre forcejeaba con los delincuentes, el niño se acurrucó en el piso y comenzó a llorar desconsoladamente.En ese lapso, uno de los operarios se escondió y logró llamó a la policía. Diez minutos después, un patrullero llegó al domicilio y los efectivos pudieron detener a uno de los asaltantes, mientras que el otro se escapó.

Según Andrea, el dinero que se había intentado llevar el intruso pudo ser recuperado. Eran cerca de 850 mil pesos y unos 9.500 dólares. En ese marco, aseguró: “No me importa lo material o el dinero, sino el hecho de que vivimos 25 minutos de horror”.La vecina de Villa General Belgrano contó que en el barrio “la inseguridad se tapa todo el tiempo y no se habla porque es un lugar turístico”. “Necesitamos que se sepa, porque vivimos una escena que nunca esperé pasar en Córdoba, y menos en ese pueblo”, cerró.