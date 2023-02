Crimen de “Petaco”: qué había junto a la camioneta y la pista de un pescador

Lo que hallaron en la camioneta abandonada

La pista que dio un pescador

este sábado a la siesta en su domicilio de Colonia Ensayo (a 20 minutos de Paraná), debido a que gozaba de salidas transitorias de la Unidad Penal de Paraná donde cumplía condena. Hasta el momento no se reportaron detenciones y, según pudo saber, los asesinos huyeron en lancha por el río Paraná y con destino desconocido.El hecho de sangre se produjo entre las 15:30 y las 16:00, en momento en que el ex líder de la barrabrava de Patronato estaba con su esposa Verónica Martínez (43), en barrio Cardales, sobre el kilómetro 14 de Ruta 11, a escasas cuadras de la estación de servicios YPF del lugar.El ataque fue perpetrado por al menos ocho personas, todas vestidas de negro y con pasamontañas: ingresaron raudamente y,tumbaron el portón de chapa y luego reventaron la puerta de acceso, mientras que otros rompieron la puerta trasera. Tenían armas largas, pistolas y uno de ellos llevaba también un bate de sóftbol. De hecho, según lo confirmado por el subjefe de la Departamental policial de Diamante, Marcelo Lell, ala esposa de esposa de “Petaco” confirmó que los asesinos trabajaron como profesionales debido a que "tenían silenciadores" en las armas de fuego.el jefe narco salió a su encuentro y fue recibido con numerosos disparos, de los cuales cinco impactaron en su cuerpo, provocándole la muerte de modo instantáneo. Casi todos los balazos impactaron en el torso de Barrientos y uno en la cabeza, porque perdió masa encefálica, según las primeras pericias.La mayoría de los detalles de la ejecución de Barrientos estaban siendo analizados por la Policía, porque tenía cámaras externas e internas en la vivienda. En lo observado quedó claro que los autores tenían bien determinado los accesos a la casa, ya sea por delante o por atrás, por la forma que organizaron el golpe tipo comando para que no hubiera errores en el asesinato.Finalmente, la camioneta fue localizada anoche en la zona de Puerto Alvear; junto al rodado, los asaltantes dejaronLa Toyota SW4 negra polarizada había sido hallada anoche a unos 17 kilómetros del lugar del crimen y a orillas del río Paraná.confirmó ael subjefe de la Departamental policial de Diamante, Marcelo Lell. “Eran ocho masculinos, subieron a la lancha y se alejaron del lugar”, indicó.El comisario confirmó que por estas horas del domingo se avanza con ela los fines de lograr mayores datos que puedan conducir a los homicidas de Barrientos.Consultado a Lell por la dirección hacia la que habrían huido los criminales, éste aclaró que ese es un dato que se desconoce “porque el pescador no lo pudo precisar”. “Una vez que estas personas, el pescador los perdió de vista y no supo si tomaron río arriba o río abajo”.El fiscal de Diamante, Gilberto Robledo, tomó el testimonio de la esposa de Barrientos, quien se encontraba en el momento del hecho y fue testigo directo de lo sucedido.