Detallan cómo sucedió el crimen de “Petaco” Barrientos: la palabra del comisario

Encontraron la camioneta

. Recibió cinco disparos de armas de fuego por parte de al menos cuatro personas que ingresaron a la vivienda y acabaron la vida del hombre que cumplía una condena.fue hasta el lugar de los hechos y dialogó con el Comisario Mayor, Marcelo Lell, que brindó detalles de cómo habría sucedido el crimen que se había perpetrado a las 16 horas del sábado.El uniformado describió que “los tomó por sorpresa” el crimen de Gustavo “Petaco” Barrientos, sucedido en las primeras horas de la tarde del sábado en el loteo Los Cardales, en cercanías de Colonia Ensayo.En cuanto a detalles del hecho, manifestaron que “tomaron conocimiento del hecho por la comisaría de Colonia Ensayo, donde se realizó un llamado de un vecino cerca de las 16 horas. Ahora se encuentra el personal de Homicidios trabajando en el lugar junto con el personal de Criminalística. Estamos esperando que ellos tomen las primeras pruebas y habría que determinar bien la descripción completa de la imagen del vehículo que se hizo presente en el lugar ya que la casa cuenta con cámaras.Junto al fiscal Gilberto Robledo, perteneciente a Diamante, entrevistaron a la esposa que se encontraba en el lugar. Allí manifestaron que la palabra de la mujer es queSegún el número de personas, el comisario mayor destacó que serían cuatro o cinco las personas que habrían participado y se habrían movilizado en una “Toyota posiblemente de color negra”.Por otro lado, los dichos de los vecinos confirman por dónde se habrían escapado:En ese sentido, anunció que la presencia del helicóptero se debe a la búsqueda de los asesinos: “Es para un paneo más rápido de la zona de las aldeas para saber si el vehículo no se encuentra abandonado o lo descartaron y pudieron haber tomado cualquier otro tipo de vehículo”.En cuanto al momento del crimen, informaron que la esposa de “Petaco” confirmó que trabajaron como profesionales:. Tal vez como fue dentro del domicilio no se pudo escuchar por los vecinos o bien no prestaron atención. Es motivo de investigación y veremos después con las imágenes qué tipo de arma utilizaron y la pericia de los casquillos que quedaron en el lugar”.Confirmaron que los ladrones realizaron el crimen a través de una Toyota SW4, la cual fue localizada en horas de la noche en zona de Alvear, confirmó el Jefe Departamental de Diamante.