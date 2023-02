Incautaron un meteorito cuando intentaban ingresarlo a Argentina desde Chile

Sobre el meteorito

En un control realizado en un auto, la ADUANA secuestró un gran meteorito en el Paso Internacional Agua Negra, que estaban a punto de ser ingresados ilegalmente desde Chile a Argentina.Según se informó, el personal de ADUANA, vio en un automóvil, con matrícula argentina, una gran cantidad de piedras en la zona del asiento trasero. Tras indicarle al conductor que iba a ser necesario que las descartara para ingresar al país, por razones fitosanitarias; el hombre, un jubilado oriundo de Córdoba, accedió, pero quería conservar una piedra en particular cuyo aspecto era brillante.Los agentes la examinaron y sintieron que su peso no se coincidía con su tamaño: sospechando que podía tratarse de un bien cultural o patrimonial, la retuvieron y elevaron un informe. Allí, se supo que la roca de 12,5 kilos y 27 cm de largo fue analizada por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), que concluyó que se trataba de un meteorito.Los científicos del SEGEMAR constataron en el meteorito la presencia de depresiones que “corresponden a los regmagliptos formados por la ablación cuando el meteorito penetra en la atmósfera terrestre”. Además, le aseguraron que su composición tenía una proporción de hierro/níquel que no se encuentra en la Tierra.En este marco, la Ley 26.306 que los meteoritos que ingresan al territorio argentino son bienes culturales, el objeto celeste en cuestión era, definitivamente, de importación prohibida y se incautó.Según informó el Servicio Geológico Minero Argentino que tras el análisis se observó que por su morfología Macroscópica y características físicas corresponde a un meteorito. La muestra se destaca no solo por su elevado peso y tenacidad, sino por su forma irregular caracterizada por la presencia de cavidades que le imprimen un aspecto onduloso.Estas depresiones corresponden a los regmagliptos formados por la ablación cuando el meteorito penetra en la atmosfera terrestre.La pieza identificada presenta su superficie original limpia para extraer la cubierta de oxidación, y posteriormente tratada mediante un barniz probablemente del tipo siliconado, para evitar eventuales alteraciones superficiales futuras. Peso y medidas aproximadas (12,5 kg - 27 cm de largo máximo – 17 cm ancho máximo – 8,7 cm de alto máximo)Sobre la muestra se practicó un corte con sierra diamantada. a los fines de una adecuada caracterización morfológica, mineralógica y de composición química de la muestra.El análisis químico solicitado se llevó a cabo utilizando las siguientes metodologías Analíticas. Determinación de componentes mayoritarios barrido semicuantitativo por fluorescencia de rayos X dispersivo en energía – Shimadzu- EDX 7000.Luego de la observación macroscópica y microscópica de las características superficiales, morfológicas, estructuras internas y también, por el análisis de los datos de elementos químicos, la muestra se clasifica como Siderito octaedrito "Meteorito”.