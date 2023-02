Salta: adolescente dio a luz en el baño de su casa y tiró su bebé por la ventana

Ocurrió en la localidad de Embarcación. Desde la Fiscalía investigan cómo ocurrieron los hechos, y la situación que atraviesa la joven.Terribles momentos tuvieron que asistir los profesionales médicos del hospital de Embarcación, a la 1,30 de la mañana de este viernes, cuando una joven de 14 años fue ingresada en estado de shock, y con un aparente procedimiento de aborto.La chica fue acompañada por sus familiares, que además trasladaron al bebé, ya fallecido, en una caja de cartón. Si bien las autoridades sanitarias se encuentran realizando la autopsia del cuerpo para determinar las causas del deceso, se dejó entrever que el feto tendría 40 semanas de gestación.Por el momento, las autoridades locales no han informado sobre las acciones legales a seguir y la carátula del caso, ya que se espera los resultados de la autopsia y las declaraciones de la joven madre.Consultados sobre si la joven sería víctima de abuso, los voceros explicaron que por el momento no se tiene conocimiento de esta situación y que se está investigando.La denuncia del caso fue realizada por las autoridades del nosocomio de Embarcación, que informaron que la familia asistió a la joven cuando la escucharon gritar en el baño, pidiendo auxilio y que no habían advertido del avanzado estado de gestación.También declararon que el bebé fue arrojado desde la ventana del baño. Frente a estas declaraciones, los peritos policiales se acercaron al domicilio de la joven para constatar dónde ocurrieron los hechos, y la altura desde la que habría sido arrojado el bebé.