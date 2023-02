Pasó a cuarto intermedio el juicio por abuso al ex Jefe de Policía de Concordia

Policiales Inicia el juicio al ex Jefe de Policía de Concordia por abuso de una menor

La causa

La causa penal contra el ex jefe de Policía de Concordia, Comisario Mayor José Enrique Querencio, elevada a juicio en diciembre del 2021, comenzó a debatirse este miércoles en la Sala Penal ante el Tribunal compuesto por los vocales Ives Bastián, Eduardo Degano y Mariano Caprarulo, en tanto que el Ministerio Público Fiscal está representado por Evelina Espinosa, Mauro Jaume y Mario Guerrero. Por su parte, Rafael Briceño lo hace como defensor letrado del imputado. Vale aclarar que, si bien la pena podría ser de entre 3 y 6 años de prisión, esta podría incrementarse a 10 años si se comprueba que el hecho ocurrió dentro de la Jefatura."La Fiscalía hizo una variación en la acusación y eso nos faculta a nosotros a ofrecer nuevas pruebas y, para facilitar los interrogatorios a los testigos que ya estaban en la causa, se nos da un plazo", aclaró el defensor aConsultado al abogado penalista respecto a qué tipo de influencia tendría, sobre la situación del imputado, el hecho de que la víctima fuera menor de edad, éste respondió: "Siempre los delitos contra menores de edad tienen una importancia y una gravedad superior".Punto aparte, confirmó que Querencio “está en estado de disponibilidad en la Policía, es decir, está sin cumplir tareas hasta tanto se resuelva su situación procesal". No obstante, el letrado aclaró que su defendido afronta el proceso judicial en libertad."Estoy muy esperanzado (sobre la resolución del juicio) porque ya se han demostrado numerosas mentiras y falsías importantísimas. Ello, sumado a la nueva prueba que vamos a incorporar, tengo entendido que se podrá demostrar ampliamente la falta de participación de mi pupilo", adelantó Briceño.La causa data de julio del 2019 cuando el comisario fue acusado por la madre de una joven, menor de edad en ese momento, que vio en el celular de su hija conversaciones con Querencio que evidenciaban una relación amorosa entre ambos. En ese sentido, la madre aseguraba en julio de ese año que “en el mismo momento que ella hacia la denuncia, él tenía (a su hija) en Jefatura y la obligaba a tener relaciones sexuales”.Según el testimonio de la madre de la víctima, el presunto abuso databa de más de un año, en ese entonces, cuando Querencio le mandaba solicitud de amistad por Facebook y le ofrecía vestidos caros, cadenitas y otros regalos para que ella, lo agregue y esté con él. "En ese periodo hubo varias ocasiones de abuso y tuvieron relaciones sexuales dentro de la Jefatura. Me da vergüenza decirlo, pero no quiero que le pase a otras chicas y por eso lo hago público", afirmó en esa oportunidad a Diario Junio.El funcionario, en ese momento, fue inmediatamente denunciado ante la Justicia, apartado de su cargo y se abrió una investigación en su contra por el delito de Abuso Sexual con acceso carnal, a cargo de la fiscal María José Fonseca. A su vez, el juez de Garantías, Germán Dri, dispuso en la oportunidad medidas inhibitorias para evitar el acercamiento de Querencio con la joven y su familia.