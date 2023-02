Hombre baleado en el pecho estaba imputado por el crimen de un joven

Policiales Balearon a un hombre mientras circulaba en moto por la ruta 4 de Concordia

Un hombre de 29 años que se movilizaba en motocicleta con su pareja cuando fue abordado por otra persona que también iba a bordo de un rodado similar, quien le efectuó un disparo de arma de fuego a la altura del pecho. El hecho de sangre tuvo lugar este miércoles 15 por la noche, en la intersección de calle Repetto y Ruta 4, en la zona del barrio El Silencio de Concordia.La víctima del ataque fue identificada como Christian Almirón, quien permanecía internado en el hospital Masvernat por las lesiones que le produjo el impacto de bala en el tórax.que el hombre baleado está sospechado de tener implicancia en el crimen de Gonzalo Alexis Sanabria , ocurrido el 22 de diciembre del 2019, en la entrada a una vivienda ubicada en Cortada Talita y Lieberman, en el barrio Las Viñas.Esta otra causa, investigada por el fiscal Martín Núñez, lo tiene implicado a Almirón y su hermano Víctor Hugo Augusto, ambos ya imputados por el supuesto delito de homicidio simple. El pedido de elevación a juicio de la causa fue planteado a fines del 2022. Desde entonces, se está a la espera que se fije fecha para un eventual juicio por jurados.Los investigadores remarcaron aque no descartan que el hecho de este miércoles por la noche tenga vinculación con el homicidio de Sanabria, aunque mencionaron que no se descartan por completo otras hipótesis.Gonzalo Alexis Sanabria falleció cuando tenía 19 años tras recibir dos disparos de arma de fuego en las primeras horas del domingo 22 de diciembre del 2019. Ocurrió en la entrada a una vivienda ubicada en Cortada Talita y Lieberman, en el barrio Las Viñas.Sanabria estaba rompiendo una ventana para ingresar a una casa, pero el dueño de la misma lo vio. En ese momento, por la cortada Talita aparecieron dos hombres en una moto y uno de ellos le habría disparado al joven ahora fallecido.El propietario de la vivienda había asegurado en ese momento que no fue el autor de los disparos y relató ante el fiscal que habían sido los dos motociclistas que aparecieron y lo atacaron a balazos.