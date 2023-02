Se conocerá la condena contra la madre de Lucio Dupuy y su pareja

Policiales Las asesinas de Lucio se quedarán en la cárcel y no escucharán las condenas

Después de 15 días de espera, finalmente se conocerá hoy la pena que dictará la Justicia contra Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, las dos mujeres declaradas culpables por el crimen de Lucio Dupuy.Como en el dictamen de culpabilidad, la audiencia será transmitida en vivo por el tribunal de Santa Rosa, La Pampa.Ambas mujeres fueron condenadas por el delito de "homicidio agravado" por lo que la única pena posible es la de prisión perpetua.Ante este pronóstico, la abogada de Páez, Silvina Blanco Gómez, confirmó que las imputadas no viajarán hasta la provincia para escuchar la sentencia si no que serán notificadas luego por un secretario judicial.Gómez señaló que Páez, pareja de la madre de Lucio, "está recibiendo apoyo psicológico" por la situación que vive a raíz del asesinato y por las agresiones de otras reclusas.El Tribunal también decidió condenar a Páez por el delito de "abuso sexual ultrajante" mientras que decidieron absolver a Espósito Valenti ya que "no había pruebas en su contra".Por este motivo, el abogado del padre y abuelo de Lucio decidió apelar la decisión del Tribunal al considerar que lo aportado a la causa es suficiente para determinar que Espósito Valenti también es responsable del abuso contra el menor.El Tribunal de Audiencias que está integrado por los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora y la jueza Alejandra Ongaro, será el encargado de dar a conocer mañana las penas para las condenadas por el crimen del menor de 5 años, ocurrido el 26 de noviembre de 2021 en La Pampa.