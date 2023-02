Las asesinas de Lucio se quedarán en la cárcel y no escucharán las condenas

Cómo pasa los días Abigail Páez

Las apelaciones de las partes

El viernes al mediodía se dará a conocer la pena que recibirán Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy, y Abigail Páez, su pareja, por haber asesinado y abusado del niño de 5 años que estaba bajo su cuidado.Ambas fueron condenadas por el delito de homicidio agravado. En el caso de Páez, también fue declarada culpable de abuso sexual ultrajante mientras que Espósito Valenti fue absuelta por ese delito.En la previa de la lectura de la resolución, Silvina Blanco, la abogada de Páez, confirmó a TN que las acusadas no estarán en la sala de audiencias, ni verán la sentencia desde la cárcel, la cual será transmitida por el Tribunal de La Pampa, sino que se les leerá el fallo por medio de la defensa y de un secretario judicial.Según confió Blanco Gómez, a Páez “les resulta todo muy duro” dentro del penal donde está alojada cumpliendo con la condena. Además, aseguró que Abigail “está muy abatida”.En ese contexto, contó que la pareja de Espósito Valenti “está recibiendo apoyo psicológico” a raíz de su situación y tras haber sido violentada por otras reclusas. Consultada por esto, la letrada contó que ya no está siendo maltratada, y que se reforzó su seguridad.En cuanto a la pena que recibirán en las próximas horas, Blanco reveló que las acusadas no viajarán a La Pampa y recibirán la noticia desde el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis. “Le vamos a informar nosotros”, aseguró.Lo mismo sucedió durante la lectura del veredicto, tal como contó a TN Blanco Gómez. “Han vivido la jornada del veredicto como un día más. Ellas trabajan en la unidad. Están en la panadería y en el taller de cotillón. Tienen organizados sus días con esos trabajos”, dijo en ese momento.Y agregó: “Desde la oficina judicial enviaron vía mail una copia del veredicto y se le entregó. Ni siquiera estuvieron conectadas por Zoom. Y eso que trascendió que lo vieron desde un sillón, es humo”.Durante la audiencia de cesura, la defensa de Abigaíl Páez pidió al Tribunal que cuantifique la pena que le correspondería a su defendida, por entender que si se aplicase la prisión perpetua “solo saldrá de la cárcel con su muerte, ya que actualmente la pena perpetua es material y literalmente perpetua”. Además solicitó que esa cuantificación sea la mínima por la carencia de antecedentes penales y la edad de la imputada (28 años).En tanto, el defensor de Magdalena Espósito Valenti, Pablo De Biasi, brindó argumentos similares. Requirió que se le cuantifique la sanción y a diferencia de Blanco Gómez, pidió 25 años. Argumentó que la prisión perpetua que establece el Código Penal es inconstitucional, que los tratados internacionales impiden la aplicación de penas “crueles, inhumanas y degradantes”, y que con la perpetua la acusada no tendría acceso –en algún momento– al beneficio de la libertad condicional para su “readaptación social”.En cuanto a la querella, a cargo del abogado José Mario Aguerrido, adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal, pero le añadió el requerimiento de que la pena sea de reclusión por tiempo indeterminado. Se fundamentó, entre otras razones, en la extensión del daño provocado a “un chico absolutamente vulnerable”, agregando que la muerte de Lucio fue el final de un proceso de maltrato infantil. Fuente: (Tn)