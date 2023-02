Dos taxistas fueron brutalmente agredidos por el conductor de un auto particular

Dos taxistas fueron golpeados por el conductor de un auto particular, luego de que este, estacionará en sector de taxis. El hecho de violencia ocurrió a las 22 hs de este martes, sobre calle 25 de Mayo, en el estacionamiento que se encuentra frente a plaza 1º de Mayo de Paraná.Roque Bello, es uno de los taxistas agredido, y en dialogó con Elonce, expresó que él había llegado al lugar del estacionamiento y estaba ocupado por autos particulares “por lo que estuve que esperar en doble fila, y así fueron llegando más taxis, hasta que quedamos siete autos mal estacionados”.Durante la espera a que se libere el estacionamiento, el cual es exclusivo para taxis y remis, Bello indicó: “En un momento miro por el espejo retrovisor y veo que al compañero que estaba detrás de mí, lo empieza a golpear un conductor particular que estaba estacionado en la parada de taxis”, y agregó “yo me bajo del auto y le digo a este hombre que se calme, el sin cruzar una palabra, me empieza a golpear, dándome siete golpes de puño en la cara, en la nuca y en la espalda”.“Mientras este sujeto me estaba golpeando, se empezó a acercar gente a filmar, es ahí, cuando reacciona que lo estaban observando y deja de golpearme. Cuando me deja de golpear, pasan efectivos policiales en moto y se acercan”, explicó Bello y sigue: “El golpeador se puso a dialogar con la policía y nosotros los remiseros sentíamos que la policía estaba a favor del sujeto que nos golpeó, incluso hasta lo querían dejar ir”.“Debido a esto, hice la denuncia en la Comisaria Segunda y luego tuve que ir a la clínica policial para que me revisen y tomen nota de lo que había sucedido”.Bello señaló que “estos hechos de violencia suceden todos los fines de semanada luego de que se van los inspectores”, y agregó que: “Estamos convencidos que el hombre que nos golpeó pertenece a una fuerza, por la forma en que se comunicaba con los efectivos policiales, y por la fuerza y forma que nos daba los golpes”.