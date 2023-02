Demoraron en Buenos Aires a sospechoso por millonario robo en barrio privado

Demoraron en Buenos Aires a un sospechoso por millonario robo registrado en una vivienda del barrio privado Altos del Ñandubay, de Pueblo General Belgrano (Gualeguaychú). Fue tras un allanamiento desarrollado este martes en un domicilio de calle Necochea al 600, donde además de la identificación de un sujeto mayor de edad, se procedió al secuestro de un automotor, un teléfono celular y un arma de fuego.Tras el asalto, los investigadores lograron obtener mediante los registros fílmicos del sistema de video vigilancia, con el que cuenta la comisaria quinta de Pueblo General Belgrano, las características de un vehículo en el que se movilizaban los delincuentes, con lo cual se pudo conseguir un informe de dominio del mismo y trazar el recorrido que realizaron los mismos.“En base a eso, y revisando diferentes cámaras marcó todo el recorrido que hizo el vehículo, hasta la salida de la provincia de Buenos Aires”, informó el subjefe de la Departamental policial de Gualeguaychú, Luis Báez.A través del registro fílmico de la cámara del bungaló vecino, fue que comenzaron a seguir el trayecto que recorrió el auto en cuestión y pudieron acceder al informe de dominio del vehículo.A partir de esto, el área de investigación pudo conocer el domicilio donde estaba radicado el auto y el nombre de su titular. Según publicólo importante fue que las cámaras lograron marcar el egreso e ingreso al campo donde se cortó el alambrado para cometer el hecho delictivo.Durante la madrugada de este lunes, tres delincuentes con armas y pasamontañas ingresaron a una vivienda del barrio privado Altos del Ñandubay, de Pueblo General Belgrano (Gualeguaychú) y ataron a los integrantes de una familia de Buenos Aires que alquila el domicilio, para llevarse una suma millonaria en efectivo que ascendería a cinco millones de pesos. Ocurrió cuando la pareja dormía y los delincuentes irrumpieron en la casa. Según trascendió, el dinero que había en la casa, la familia lo tenía para pagar la construcción de su casa en Gualeguaychú. Los ladrones también se hicieron con un Ipad, un aire acondicionado, dos celulares, televisor y zapatillas.Tras el hecho la pareja que sufrió el tremendo asalto, dio detalles de lo ocurrido en declaraciones radiales. “Nosotros alquilamos una casa en Pueblo Belgrano, porque nos gusta pasear en Gualeguaychú. Anoche nos despertamos con tres personas en la habitación con armas, pasamontañas, nos ataron a la cama y nos pedían plata”.“Fueron muy cautos, se notaba que sabían lo que hacían. Si bien no hubo violencia ni maltrato, fue un momento muy complicado”, relataron Constanza y Enrique.“Ingresaron por la parte de atrás que da a un campo, cortaron un alambrado, las puertas internas que daban al parque estaban sin seguro, porque siempre nos sentimos seguros acá. Hipótesis tengo varias, pero no tienen sustento, y no quisiera echar culpas a nadie”.Los investigadores policiales se encuentran trabajando para identificar a los otros dos involucrados en el atraco, los que habrían viajado a Pueblo General Belgrano solo para cometer el delito y, según se sospecha, podrían hacer recibido la información del empresario por parte de otra persona, que podría ser de la ciudad.