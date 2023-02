Las pruebas de Yanina Lescano para sostenerse “víctima de violencia de género”

Se desarrollaba este miércoles una audiencia de impugnación extraordinaria para que se revise la condena a 16 años para Yanina Lescano, quien cumple arresto domiciliario por la tremenda muerte de la hija de su pareja, la pequeña Nahiara Cristo.“Es una audiencia a pedido de la defensa porque la Sala Penal entendió que nuestros agravios eran atendibles, es decir, todos los elementos de prueba que evidencian que, en su momento, Yanina se interponía y le pedía a Cristo que no le pegue a Nahiara, a quien trataba de calmar y consolar”, explicó asu abogado defensor, Patricio Cozzi.De acuerdo a lo que indicó el defensor, “la Sala Penal entendió que había que atender estos argumentos que reflejan posiblemente un caso de violencia de género”. Y agregó: “Casación estableció un nuevo juicio, desde la defensa apelamos ante la Sala Penal e impugnamos esa resolución porque se haga un juicio o no, alguien tiene que valorar estas cuestiones que son evidencia objetiva de la causa y nadie ha controvertido”.“La situación de violencia que vivía Yanina en este hecho horroroso, como fue la muerte de una nena de dos años, está totalmente comprobada porque si Yanina era libre de irse, nunca hubiera estado sometida y podría haber buscado ayuda”, sentenció Cozzi. Y agregó: “Si Yanina se interponía ante Cristo, como consta en la causa, eso refleja que ella tenía la intención de que al menos este resultado horroroso no sucediera”.El defensor de la madrasta de Nahiara anticipó aque con esta nueva instancia judicial pretende “que alguien aplique un enfoque de género porque, a partir de ese análisis, el único resultado será la absolución”.En la audiencia de impugnación extraordinaria presentada por los abogados defensores de Yanina Lescano, participa la abogada Cecilia Hopp, en representación del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), institución que se encuentra inscripta en el registro de Amicus Curiae.Amicus Curiae es el procedimiento creado por la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos (ley 10464) para la intervención de amigos del tribunal. Son terceros que no forman parte del proceso, pero que en calidad de calificados o expertos en la materia del pleito pueden emitir opinión fundada no vinculante, en defensa de un interés público o de una cuestión institucional relevante.