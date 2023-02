"Yo soy el jefe, yo gané, yo gané", dijo sujeto que mató a una mujer policía

Gustavo Oscar Valdez (29) le robó la pistola a la oficial de la Policía de la Ciudad Maribel Zalazar (35) y la mató. El episodio ocurrió en la estación Retiro de la línea C de subte, cuando la agente intentaba asistir al hombre junto a otros empleados del subte."Yo soy el jefe, yo gané, yo gané", se lo escuchó gritar cuando los policías que lo llevaban detenido después del homicidio intentaban subirlo a un patrullero. "¡No me vas a meter! ¡Me están haciendo daño! ¡No me hagas así!", son otras de las frases que dice.Valdez, de nacionalidad paraguaya, es empleado de una empresa textil de la zona de Villa Crespo. "Tengo hijos", es otra de las cosas que grita en el video.Tiene antecedentes por resistencia a la autoridad y violencia de género. La última causa tramita en la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nº 16, a cargo de Claudia Barcia. En sus redes sociales muestra que es hincha del club paraguayo Cerro Porteño, también tiene fotos con la camiseta de River y en muchas situaciones posa con botellas y latas de cerveza, motos, camionetas y equipos de música.Este lunes se tomó la línea B de subte en la estación Malabia, hacia Leandro N. Alem. Al llegar a Carlos Pellegrini combinó con la línea C para llegar a Retiro e ir hacia su casa, en el Barrio 31. Viajaba junto a Evelyn (22), con quien está en pareja hace siete meses. Del testimonio de la joven se pudo reconstruir cómo fueron los momentos previos al ataque."Al llegar a la estación de Retiro y antes de cruzar los molinetes, se le acerca un personal de seguridad privada consultándole si se sentía mal, a lo que le respondió que no, que le dolían las piernas", comenzó el relato la joven, que también es compañera de trabajo.Tras ello, según continuó, lo sentaron en una silla para poder asistirlo. A su vez, la oficial Zalazar le ofreció un vaso de agua. "A los cinco minutos decidieron colocarlo en una camilla que se encontraba en el lugar. "Pero comenzó a negarse. Por lo que Zalazar y el empleado de seguridad intentaron poner la camilla rígida en su espalda a fin de ser sujetado y luego poder ser acostado", explicó la joven."En ese momento, Valdez saca el arma de la cintura de la agente y comienza a efectuar disparos en varias direcciones, logrando escuchar al menos cuatro disparos", amplió Evelyin, que agregó que empezó a correr, cruzó el sector de molinetes y salió a la calle.Estaban yendo a encontrarse con Mariela Valdez, tía del imputado, para que le diera plata y el DNI para ser atendido en algún hospital,Según relato su novia, que también es compañera de trabajo, alrededor de las 8 Valdez comenzó con vómitos y le dolían las piernas, pero como no tenían plata le pidieron ayuda a la tía.Como parte de las causas judiciales en la que está involucrado Valdez, la Justicia intentaba determinar su domicilio. No estaba prófugo, pero lo buscaban. La medida la habían pedido al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), quien se encarga de retransmitir la orden a todas las policías. (Clarín)