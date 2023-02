Estafa de $10 millones y u$s240 mil en Paraná Campaña: cómo fue la investigación

Policiales Detuvieron a dos hombres que cometieron estafas millonarias en Paraná y Crespo

Días atrás, el Juez de Garantías Nº 8 de Paraná, Dr. Juan Hipólito Carlín, fijó prisión preventiva para un joven de 27 años de edad y otro de 34 años, imputados por el delito de Estafa. Una de las víctimas de las maniobras perpetradas bajo la modalidad "Cuento del Tío", y por las que fueron aprehendidos, es una vecina de Crespo.En su buena fe, la mujer accedió a que un muchacho busque el dinero desde su casa, para luego reintegrárselo después del cambio de billetes.Alguien llegó hasta su puerta minutos después y la damnificada entregó doscientos cuarenta mil dólares (U$S 240.000) y aproximadamente, diez millones de pesos ($10.000.000). Como es habitual, un vehículo esperaba al mandadero y huyeron.Un trabajo conjunto entre varias reparticiones policiales, permitió establecer la identidad de los presuntos autores, siendo imputado un porteño de 27 años, radicado en Caballito; y un muchacho de 34 años de edad, domiciliado en Posadas, provincia de Misiones.La División Delitos Económicos, a cargo de Javier González, llevó adelante una investigación en la que reunió indicios y cotejando los mismos con otros hechos consumados en la misma jornada en Paraná, pudo establecer un hilo conductor de investigación. Los registros fílmicos colectados y analizados en consonancia, indujeron a que, al momento de perpetrarse el hecho, se utilizó un automóvil Peugeot 308, color blanco, con sus respectivas particularidades.Incluso, entre las imágenes que corresponden al hecho perpetrado en Crespo, surgió la presencia de uno de los imputados, quien asciende con una bolsa coincidente con la descripta por la denunciante como elemento de entrega de sus ahorros, conocióDe las imágenes obtenidas desde otro punto de la ciudad, también se desprende que hubo dos intentos: el sospechoso llega hasta la puerta de la mujer, pero el timbre no es atendido en una primera oportunidad, por lo que se retira. Retorna minutos después, a pie, logra su cometido y en forma peatonal llega hasta el auto que lo aguardada en cercanías.La individualización del rodado no era suficiente para terminar de recomponer los movimientos en torno a la millonaria estafa perpetrada. En torno a ello, la Dirección Prevención y Seguridad Vial, cargo de Gustavo Palacios, puso a disposición de la justicia una intervención practicada por el Puesto Caminero Paso Cerrito, por donde el automóvil individualizado en el hecho de Crespo, había hecho paso por esa dependencia caminera a la madrugada de aquel 23 de enero. Ese mismo día, alrededor de las 15:30, la vecina crespense caía en el ardid.Asimismo, el personal especializado en la seguridad vial, emplazado en la Ruta Nacional 14, a la altura del Km 341, había labrado una infracción en esa ocasión, tras haber detectado en el control exhaustivo del Peugeot 308, la falta de transferencia y portación de Cédula de Automotor vencida. En esas circunstancias, el vehículo era conducido por uno de los sujetos ahora imputados, conforme la preventiva identificación de personas que el personal había efectuado.Ni bien formalizada la denuncia, Comisaría Crespo practicó las diligencias preliminares en la vivienda en cuestión, dándole intervención al gabinete de la Dirección Criminalística, quienes lograron levantar dos vestigios importantes a nivel probatorio. Los análisis determinaron que el material colectado en la caja fuerte, se corresponderían biológicamente al ciudadano de Capital Federal aprehendido.Se están transitando las primeras etapas de la investigación, por lo que serán claves los resultados que arrojen las pericias de celulares, notebook, y tablet, secuestradas en el domicilio del misionero.Por otra parte, se encuentra pendiente el reconocimiento de personas, habida cuenta la edad de la víctima y sus complicaciones para trasladarse hacia Paraná. No obstante, no se descarta como una instancia a efectuarse próximamente, de ser necesario.Las fuerzas de seguridad de dichas provincias, respondieron a los pedidos de colaboración de la repartición especializada entrerriana, informando así los habituales lugares de residencia temporal de los acusados, espacios de tránsito y/o de guarda del automóvil, antecedentes penales en esos territorios provinciales y demás. De hecho, en Misiones operó la detención, al allanar un inquilinato.La justicia restringió la condición de libertad de los acusados hasta el 1 de marzo de este año, período en el cual se continuarán produciendo las pruebas que sustancian la Investigación Penal Preparatoria, entendiendo que su deambular en esa etapa podría poner en riesgo los resultados de la misma.